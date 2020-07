Ab heute arbeiten Steuerzahler für den eigenen Geldbeutel

Von jedem verdienten Euro gehen im Schnitt 52,1 Cent an den Staat. Das hat der Bund der Steuerzahler ermittelt und aus dieser Rechnung den Steuerzahlergedenktag am 9. Juli abgeleitet. Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und Beitragszahler bis 17.30 Uhr an diesem Tag erarbeitet haben, wurde rein rechnerisch durch Steuern und Abgaben an öffentliche Kassen abgeführt. Von nun an arbeiten sie fürs eigene Portemonnaie.