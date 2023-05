Banken straffen Richtlinien bei Kreditvergabe

Laut einer aktuellen Umfrage der Bundesbank haben Banken in Deutschland ihre internen Richtlinien bei der Vergabe von Krediten gestrafft. 14 Prozent der befragten Geldinstitute gaben an, bei der Genehmigung von Konsumenten- und sonstigen Krediten strengere Maßstäbe als im vorhergehenden Quartal anzuwenden. Bereits zuvor hatte ein Viertel der Banken in diesem Bereich die Vergaberichtlinien verschärft. Damit setzt sich der Trend zu restriktiveren Prüfungen bei der Genehmigung von Kreditanträgen fort.

Strengere Maßstäbe für Unternehmen und Verbraucher

Die Zentralbanken der Euroländer führen im vierteljährlichen Turnus die Bankenumfrage "Bank Lending Survey" durch, um Informationen zum Kreditvergabeverhalten der Geldinstitute zu erhalten. Die Umfrage gliedert sich in drei Kreditsegmente: Unternehmenskredite, private Immobiliendarlehen sowie Konsumenten- und sonstige Kredite an private Verbraucher. Die aktuelle Umfrage fand im Zeitraum vom 22. März bis zum 6. April 2023 statt, in Deutschland nahmen 33 Institute teil.

Der Straffung der Richtlinien bei der Kreditvergabe ist nicht nur bei den Konsumentenkrediten, sondern auch bei Krediten an Unternehmen und bei Immobilienkrediten zu beobachten. Als Grund gaben die Banken an, dass sie das allgemeine Kreditrisiko höher als zuvor einschätzen. Damit haben es Verbraucher schwerer, einen Kredit von der Bank zu erhalten.

Leitzinserhöhungen verbessern den Ertrag für Banken

Erstmals wurden die Banken vor dem Hintergrund der jüngsten Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nach dem Einfluss der Leitzinspolitik auf ihr Kreditgeschäft befragt. Insgesamt haben die Zinserhöhungen die Ertragslage der Banken positiv beeinflusst, da sie bei Neuabschlüssen ihren Kunden entsprechend höhere Zinsen in Rechnung stellen können.

Nachfrage nach Krediten schwächt sich ab

Allerdings haben die gestiegenen Marktzinsen mit dazu beigetragen, dass sich die Nachfrage nach Krediten abgeschwächt hat. Hier zeigt sich ein differenziertes Bild: Während sich die Nachfrage nach Unternehmenskrediten nur leicht minderte, gingen die Anfragen für Konsumentenkredite und Immobilienfinanzierungen wie schon im Vorquartal erheblich zurück. Für die kommenden drei Monate rechnen die befragten Geldinstitute bei Konsumenten- und Immobilienkrediten mit einem weiteren Rückgang der Nachfrage, der jedoch weniger stark als ausfallen dürfte als im ersten Quartal 2023.