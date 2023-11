Autodiebstahl-Hochburg Berlin: Teilkasko in der Hauptstadt 86 Prozent teurer als im sicheren Erlangen

Heidelberg. Nach einem Tiefstand während der Pandemie ist die Zahl der Autodiebstähle im letzten Jahr wieder um 25 Prozent gestiegen. Die Diebstahlquote einer Region wirkt sich unmittelbar auf den Versicherungsbeitrag aus: In Modellrechnungen des Vergleichsportals Verivox ist die Teilkasko in der Diebstahlhochburg Berlin 86 Prozent teurer als im sicheren Erlangen. Hauptstädter zahlen so 118 Euro mehr für die Kfz-Versicherung.

Bis zu 46 Prozent Unterschied in der Teilkasko

Die Kombination aus Haftpflicht und Teilkasko-Schutz ist für Hauptstädter 118 Euro (46 Prozent) teurer als für Autofahrer mit Wohnsitz im fränkischen Erlangen. Das zeigen Modellrechnungen des Vergleichsportals Verivox für einen VW Golf VII 1.2 TSI Ein wichtiger Grund für die Preisunterschiede sind die unterschiedlichen Diebstahlquoten in den beiden Städten. Die Bundeshauptstadt lag 2022 mit 152 Fahrzeugdiebstählen pro 100.000 Einwohner (Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022) an der Spitze der deutschen Großstädte. Im fränkischen Erlangen werden dagegen mit nur 4 Diebstählen pro 100.000 Einwohner die wenigsten Autos gestohlen.

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) meldet für das Jahr 2022 insgesamt 25 Prozent mehr Autodiebstähle als 2021. Die Experten rechnen mit einem wirtschaftlichen Schaden von knapp 250 Millionen Euro. "Die Kosten durch höhere Diebstahlquoten geben die Kfz-Versicherer an die Autofahrer weiter", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Die Diebstahlquoten fließen in die Regional- und Typklassen ein, mit denen die Versicherer die Beiträge berechnen."

Frankfurt am Main: Teilkasko 35 Prozent günstiger als in Berlin

Die Verivox-Auswertung zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Diebstahlquote und den Kosten für den Kaskoschutz. Das Vergleichsportal hat die Teilkasko-Prämien in sechs Städten mit unterschiedlicher Diebstahlquote untersucht.

In Regionen und Städten mit weniger Autodiebstählen ist die Teilkasko für Versicherte günstiger. So liegt der Teilkasko-Anteil in der Kfz-Versicherung auch in Hamburg mit 70 Diebstählen pro 100.000 Einwohner 13 Prozent unter dem in Berlin. Frankfurt gilt mit Spitzenplätzen in der Kriminalstatistik als heißes Pflaster. Mit 22 Fahrzeug-Diebstählen pro 100.000 Einwohner sind Autos in der Stadt am Main aber vergleichsweise sicher. Entsprechend ist die Teilkasko hier auch 35 Prozent günstiger als in Berlin.