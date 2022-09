PŸUR: Gigabit-Internet nun für 925.000 Haushalte verfügbar

Kabelanschlüsse werden auf schnellen Standard DOCSIS 3.1 aufgerüstet

Insgesamt biete PŸUR das Surfen mit Gigabit-Speed nun bundesweit für 925.000 Haushalte an. Der Kabelnetzbetreiber rollt in seinen über ganz Deutschland verstreuten Verbreitungsgebieten Gigabitanschlüsse in seinen Netzen aus. Dazu werden die Kabelnetze auf den Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 aufgerüstet.

Gigabit-Tarif aktuell zu Aktionskonditionen

Die schnellen Gigabit-Anschlüsse sind jetzt in Chemnitz, Frankfurt (Oder), Freital, Güstrow, Hoyerswerda, Plauen und benachbarten Orten verfügbar. Zum Vermarktungsstart gilt eine Tarifaktion: Der Gigabittarif „Pure Speed 1.000“ werde sechs Monate lang kostenlos angeboten, danach gilt ein regulärer Preis von 44 Euro statt 55 Euro pro Monat.

Die Nachfrage nach Highspeed-Internet ist nach Angaben des Kabelanbieters hoch. 85 Prozent aller PŸUR-Neukunden buchen demnach Bandbreiten von 200 Mbit/s oder mehr. Treiber für schnelle Kabelanschlüsse seien Online-Videos, Online-Gaming und Homeoffice.

Tele Columbus versorgt rund 2,4 Millionen Haushalte mit Internet. Technisch seien etwa 1,1 Millionen Haushalte bereits an DOCSIS 3.1-Netze angeschlossen, 925.000 Haushalte könnten auch Gigabit-Internet buchen. Die Tele Columbus AG will in den kommenden Jahren zwei Milliarden Euro in den Glasfaserausbau ihrer Netze investieren.

2021 nutzten bundesweit rund 1,4 Millionen Breitbandkunden Gigabit-Tarife

Laut der aktuellen „Marktanalyse 2022“ des Branchenverbandes Breko buchten 2021 circa 1,4 Millionen Breitbandkunden bereits Internetanschlüsse mit einer Surfgeschwindigkeit von 1 Gbit/s oder mehr. Der Großteil davon dürfte auf den Kabelnetzbetreiber Vodafone entfallen, der bundesweit Gigabit-Internet für über 24 Millionen Haushalte anbietet.