M-net: Glasfaser für kurze Zeit mit bis zu 120 Euro Rabatt

Glasfasertarif mit 500 Mbit/s: 6 Monate ab 14,90 Euro und 24 Monate Rabatt

Bei Wahl der Doppel-Flatrate "Internet & Telefon 500" erhalten M-net-Neukunden in den städtischen Glasfasergebieten in München, Augsburg und Erlangen 24 Monate lang eine Gutschrift in Höhe von 5 Euro. Auf Sicht von zwei Jahren ergibt dies für den Glasfasertarif eine Ersparnis von 120 Euro. Geboten wird eine Internet-Flat mit 500 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download, Daten lassen sich mit bis zu 100 Mbit/s ins Internet hochladen. Mit an Bord ist auch eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und das M-net-Mobilfunknetz.

In den ersten sechs Monaten gilt ein reduzierter Preis von 14,90 Euro monatlich, ab dem siebten Monat berechnet M-net 44,90 Euro pro Monat. Der reguläre Preis von 49,90 Euro fällt erst ab dem 25. Monat an. Es winkt außerdem ein Online-Vorteil in Höhe von 50 Euro. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich zusätzlich 120 Euro Verivox-Cashback sichern.

Glasfaserangebot mit 250 Mbit/s: 60 Euro Rabatt und Sparpreis sichern

Ebenfalls Sparpotential bietet aktuell die Doppel-Flatrate "Internet & Telefon 250". Hier gibt es 24 Monate lang einen Rabatt von 2,50 Euro, die Ersparnis auf Sicht von zwei Jahren liegt somit bei 60 Euro. Inklusive Rabatt gilt in den ersten sechs Monaten ein reduzierter Preis von 20,40 Euro monatlich. Vom 7. bis 24. Monat werden 45,40 Euro berechnet, danach sind es regulär 47,90 Euro pro Monat.

Weitere Vorteile sind ein Online-Vorteil in Höhe von 20 Euro sowie bei Buchung über Verivox ein Cashback von 100 Euro. Mit diesem Tarif können Sie mit bis zu 250 Mbit/s im Internet surfen, der Upload erreicht bis zu 50 Mbit/s. Mit dabei ist auch hier eine Festnetz-Flat und eine Telefon-Flat in das M-net-Mobilfunknetz.

Bei beiden Tarifen entfällt aktuell die Anschlussgebühr. Ein Fritz!Box WLAN-Router lässt sich optional hinzubuchen.

Wichtig: Die Verfügbarkeit der M-net-Tarife hängt von der Art der Gebäudeerschließung ab. Prüfen Sie mit Angabe Ihrer Adresse, welche Tarife für Sie verfügbar sind. In unserem Tarifrechner können Sie auch zahlreiche Tarife anderer Anbieter vergleichen.

