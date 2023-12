Breitbandatlas: Glasfaserverfügbarkeit weiter unterschiedlich in den Bundesländern

FTTH-Verfügbarkeit oft noch gering

Beim Blick auf die Glasfaserverfügbarkeit nach Bundesländern, können die norddeutschen Länder punkten. Allerdings trügen die Zahlen etwas. Nimmt man FTTB (Glasfaser bis ins Gebäude) sowie FTTH (Glasfaser bis in die Wohnung) zusammen, so ist die Verfügbarkeit in Hamburg am besten. Fast 65 Prozent der Haushalte lassen sich per Glasfaser versorgen. Geht es jedoch nur um FTTH, so liegt Hamburg deutlich zurück: Nur für 13,7 Prozent der Haushalte in Hamburg ist Glasfaser per FTTH mit mindestens 1.000 Mbit/s verfügbar. Laut den aktuellen Zahlen des Breitbandatlas liegt Niedersachsen bei FTTH mit rund 45 Prozent Verfügbarkeit bundesweit an der Spitze.

