Test: Aktive Robo-Advisors schneiden in der Krise gut ab

Mit dem Ende der Negativzinsen dürfen sich Sparer auch wieder über höhere Zinsen auf dem Festgeldkonto freuen. Nur: Bei der aktuell hohen Inflation verliert das angesparte Geld dennoch an Wert.

Robo-Advisors machen die Geldanlage einfacher

Ein Weg, eine unter dem Strich positive Rendite zu erzielen, liegt im Wertpapierkauf. Hier sind die Renditechancen meist höher als auf dem einprozentigen Festgeldkonto. Wer sich mit Aktien weniger gut auskennt und sich das Handeln an der Börse nicht zutraut, kann sein Geld mit Hilfe von Robo-Advisors anlegen. Das sind virtuelle Vermögensverwalter, also Anbieter, die mit Hilfe von Computerprogrammen das Geld der Kunden an der Börse anlegen.

Robo-Advisors im Test

Für das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hat das Institut für Vermögensaufbau (IVA) nun die Leistung von 40 Robo-Advisors untersucht. Darunter befinden sich auch alle in Deutschland wichtigen Anbieter, wie das Online-Magazin Finance Forward berichtet.

Elf Anbieter erhielten in dem Test die Bestnote von fünf Punkten. Ebenso viele Robo-Advisors kamen auf drei Punkte. Der Rest bewegt sich im Mittelfeld.

Aktive Modelle versprechen höhere Rendite

Besonders gut schnitten im Test aktive Robo-Advisor ab. Diese können auf Krisenzeiten besser reagieren, wenn die Aktienmärkte unter Druck geraten, wie jetzt beispielsweise durch den Krieg in der Ukraine. Passive Robo-Advisor hingegen folgen einem einmal festgesetzten Schema.

Hat sich eine Anlegerin beispielsweise dafür entschieden, ihr Vermögen zur Hälfte in Aktien und zur Hälfte in Anleihen zu investieren, wird der passive virtuelle Vermögensverwalter immer versuchen, diese Aufteilung beizubehalten. Ein von einem Fondsmanager gesteuerter Anlagehelfer kann dagegen das Portfolio von Aktien in Anleihen umschichten, wenn dadurch Verluste an der Börse minimiert werden.

Zu den im Test guten aktiven Anbietern zählen zum Beispiel Solidvest und Smavesto von der Sparkasse Bremen. Sie überzeugten mit einer Rendite von 10,7 Prozent und 19,9 Prozent.

Nach diesen Kriterien wurde getestet

Die Anbieter mussten sich im Test in diesen Punkten bewähren: