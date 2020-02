Vodafone verabschiedet sich von Marke Unitymedia – mehr Gigabit-Internet

Vodafone weitet Verfügbarkeit von Gigabit-Internet aus

Zum Wochenstart schaltete Vodafone zudem im ehemaligen Unitymedia-Verbreitungsgebiet in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg Gigabit-Anschlüsse per Kabelnetz mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s für weitere 5,5 Millionen Haushalte frei. Damit kann Vodafone bundesweit in allen Bundesländern Gigabit-Internet für insgesamt 17 Millionen Haushalte bereitstellen.

Der Gigabit-Ausbau soll weiter vorangetrieben werden. Bis Ende 2022 soll Gigabit-Internet von Vodafone dann für 25 Millionen Haushalte in Deutschland buchbar sein. Im Rahmen einer bis zum 5. April 2020 laufenden Aktion wirbt Vodafone derzeit mit dem neuen Gigabit-Tarif "GigaCable Max", der für alle Neu- und Bestandskunden dauerhaft für 39,99 Euro pro Monat nutzbar ist.

Unitymedia-Shops werden zu Vodafone-Shops

In der Nacht zu Montag wurde die bisherige Unitymedia-Homepage im roten Vodafone-Design neugestaltet. Das bunte Unitymedia-Logo ist verschwunden. Die bisherigen Unitymedia-Shops vor Ort werden in Vodafone-Shops umgewandelt. In den kommenden Wochen will Vodafone zudem auch die noch verfügbaren Internet- und TV-Tarife von Unitymedia an das Vodafone-Angebot anpassen.