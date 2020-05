Verändertes Einkaufsverhalten: Teuerungsrate höher als angenommen

Die Inflationsrate in Deutschland sinkt, doch die Preise für Lebensmittel steigen an. Wie das zusammen passt, haben die Wirtschaftswissenschaftler Jan Swiatkowski und Marius Puke von der Universität Hohenheim untersucht. Ihr Ergebnis: Durch das veränderte Einkaufsverhalten in der Corona-Krise liegt die Teuerungsrate höher als angenommen.