Vodafone: DSL wird günstiger - Tarife 9 Monate zum Sparpreis

DSL 250: Preissenkung um 5 Euro

Den schnellsten DSL-Tarif von Vodafone können Sie sich ab dem 8. Oktober in den ersten 9 Vertragsmonaten zum Aktionspreis von 19,99 Euro pro Monat sichern. Danach surfen Sie dauerhaft für 49,99 Euro pro Monat mit bis zu 250 Mbit/s im Internet.

Als Vodafone-Neukundin oder -Neukunde erhalten Sie die Tarife "GigaZuhause 16 DSL" sowie "GigaZuhause 50 DSL" in den ersten 9 Monaten zum Sparpreis von jeweils 9,99 Euro. Bislang lässt sich der Tarif mit DSL 50 sechs Monate lang zum Preis von 19,99 Euro pro Monat nutzen. Die neue Tarifaktion bietet also eine deutliche Verbesserung. Mit den beiden Tarifen surfen Sie mit 16 beziehungsweise 50 Mbit/s im Internet. Bei allen DSL-Tarifen gilt: Inklusive ist jeweils eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz und das Vodafone-Mobilfunknetz. Ein einmaliger Bereitstellungspreis fällt nicht an. Die Versandkosten für Hardware wie einen Router liegen bei 6,99 Euro. Bei den Tarifen ab 50 Mbit/s erhalten Sie ein Startguthaben, das mit Ihren monatlichen Kosten verrechnet wird. Je nach gewähltem Tarif liegt das Startguthaben zwischen 50 Euro und 100 Euro.

Die neuen Tarifkonditionen ab 8. Oktober im Überblick:

GigaZuhause 250 DSL: 1.-9. Monat 19,99 Euro/Monat, danach 49,99 Euro/Monat, 100 Euro Startguthaben

GigaZuhause 100 DSL: 1.-9. Monat 19,99 Euro/Monat, danach 44,99 Euro/Monat, 80 Euro Startguthaben

GigaZuhause 50 DSL: 1.-9. Monat 9,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro/Monat, 50 Euro Startguthaben

GigaZuhause 16 DSL: 1.-9. Monat 9,99 Euro/Monat, danach 34,99 Euro/Monat

Durchschnittlicher Monatspreis für 24 Monate sinkt

Bei Berücksichtigung aller Kosten und Aktionsvorteile haben wir auf Sicht von 24 Monaten jeweils für jeden Tarif einen monatlichen Durchschnittspreis berechnet. Mit diesem lassen sich die alten und neuen Konditionen gut vergleichen. Dabei zeigt sich, dass der monatliche Durchschnittspreis zum Beispiel beim schnellsten Tarif GigaZuhause 250 DSL um über 4 Euro von bislang 38,95 Euro pro Monat auf 34,57 Euro sinkt. Auch der Durchschnittspreis beim Tarif GigaZuhause 50 DSL sinkt um über 4 Euro auf 26,66 Euro. Bei allen vier DSL-Tarifen von Vodafone zahlen Sie bei Buchung ab dem 8. Oktober einen niedrigeren monatlichen Durchschnittspreis.

Tipp: Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Vodafone-Tarifen oder Angeboten zahlreicher anderer Provider zusätzlich einen Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind viele Tarife bei Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

Wechselgarantie gilt weiterhin

Sie können auch weiterhin von der sogenannten Wechselgarantie profitieren. Die Tarife GigaZuhause 50, 100 oder 250 DSL können Sie ein Jahr lang testen. Zum Ende des 12. Vertragsmonats ist bei Bedarf ein Wechsel in einen anderen Tarif möglich.

Sie sind nicht an DSL, sondern an Kabel-Internet von Vodafone interessiert? Dann schauen Sie Sich unsere Infoseite mit aktuellen Kabelangeboten von Vodafone an.