Fritz!Box 7690: AVM stellt neuen Top-Router mit Wi-Fi 7 vor

Der Berliner Router-Hersteller AVM präsentiert auf der Breitband-Messe ANGA COM in Köln mit der Fritz!Box 7690 erstmals sein neues Flaggschiff für den DSL-Anschluss. Der WLAN-Router unterstützt den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7. AVM verspricht mit einer WLAN-Übertragungsrate von bis zu 7,2 Gbit/s die doppelte Leistung gegenüber dem Vorgängermodell Fritz!Box 7590 AX.

WLAN-Leistung von bis zu 7.200 Mbit/s per Wi-Fi 7

Mit der Fritz!Box 7690 sollen per Wi-Fi 7 auf dem 5-GHz-Frequenzband bis zu 5.760 Mbit/s sowie über 2,4 GHz bis zu 1.440 Mbit/s realisiert werden können. Kombiniert entspricht dies 7.200 Mbit/s. Das mit Wi-Fi 7 eigentlich auch nutzbare 6-GHz-Frequenzband unterstützt der neue Top-Router von AVM aber nicht. Drahtlos funkt die Fritz!Box 7690 über acht Antennen.

Zwei 2,5-Gigabit-LAN-Ports

Am DSL-Anschluss erreicht die Fritz!Box nach Herstellerangaben bis zu 300 Mbit/s. Für eine kabelgebundene Anbindung von internetfähigen Geräten stehen zwei 2,5-Gigabit-LAN-Ports zur Verfügung, einer davon etwa für den Anschluss an ein Glasfasermodem. Daneben hat AVM den WLAN-Router zudem mit zwei 1-Gigabit-LAN-Ports ausgestattet. Die AVM-Hardware soll dank eines Mehrkernprozessor Datenpakete schneller verarbeiten können, so dass die Fritz!Box eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit bieten soll.

Verbesserungen für VPN und Smart Home

Bei der VPN-Performance soll der neue Router schnellere VPN-Verbindungen bieten. Nutzer können außerdem von mehr Möglichkeiten im Smart Home profitieren. Unterstützt werden sowohl die smarten Fritz!DECT-Produkte als auch zusätzlich der Zigbee-Standard. Damit lassen sich beispielsweise auch LED-Lampen anderer Hersteller in das Netzwerk integrieren. Bereits vorbereitet sei die Fritz!Box außerdem für den Standard Matter. Zum Anschluss von Mobilfunksticks, Speichermedien und Drucker verfügt die Fritz!Box 7690 allerdings lediglich über einen USB 2.0 Port. Zum Vergleich: Die Fritz!Box 7590 AX hatte dagegen 2 USB 3.0-Anschlüsse.

Wie üblich lässt sich die Fritz!Box als Telefonanlage nutzen inklusive Rufweiterleitungen und digitalen Anrufbeantwortern. Die Telefonie kann über DECT sowie IP/SIP erfolgen. Zwei analoge Telefonanschlüsse sind mit an Bord. Die Firmware Fritz!OS beinhaltet Funktionen wie Firewall, Kindersicherung oder einen einfach einzurichtenden WLAN-Gastzugang.

Marktstart des neuen AVM-Routers im Sommer 2024

Die Fritz!Box 7690 soll ab diesem Sommer erhältlich sein. Zum Preis machte der Hersteller noch keine Angaben.

