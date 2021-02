E-Health: 3,4 Millionen Menschen nutzen internetfähige Gesundheitsgeräte

Smarte Gesundheitsgeräte können Gesundheitsdaten wie Blutzucker, Blutdruck oder Körpergewicht messen – und so die medizinische Vorsorge und Behandlung im Alltag erleichtern. 3,4 Millionen Menschen in Deutschland nutzten im ersten Quartal 2020 Gesundheitsgeräte, die mit dem Internet verbunden sind. Das ergab eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten.