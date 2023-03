Kabel-Internet mit 10 Freimonaten und Sofortbonus bis 29. März

Kabel-Internet mit 10 Freimonaten

Kabel-Internet ist beliebt, denn damit nutzt man das Internet über einen normalen Kabelanschluss. Dieser ist häufig auch schon in Wohnungen vorhanden. Der Vorteil: Laut einer VATM-Schätzung steht im Kabelnetz Gigabit-Speed technisch für 25,8 Millionen Haushalte zur Verfügung.

Bis zum 29. März 2023 ist Kabel-Internet sogar noch attraktiver, denn eine Aktion wurde bis zu diesem Datum verlängert. Wer sich für einen Tarif des Anbieters PŸUR entscheidet, kann sich über 10 Freimonate freuen und damit eine ganze Menge Geld sparen. Dank dieser Aktionsverlängerung können sich noch mehr Kunden diesen Preisvorteil sichern.

Zur Wahl stehen zum Beispiel die Tarife PŸUR PURE Speed 200 sowie PŸUR PURE Speed 200 inkl. Telefonflat. Sie sparen dank der 10 Freimonate 155 Euro in den ersten 10 Monaten. Erst ab dem 11. Monat fallen dann bei beiden Tarifen 33 Euro/Monat Grundgebühr an. Beim bis zu 200 Mbit/s schnellen PŸUR-Tarif mit Telefonflat werden vom 1. Monat an über die gesamte Vertragslaufzeit 5 Euro/Monat für die Deutschland Festnetz Flat berechnet.

Sofortbonus von 90 Euro bei Verivox sichern

Wer sich das Angebot von PŸUR bei Verivox sichert, erhält zusätzlich zu beiden Tarifen einen Sofortbonus in Höhe von 90 Euro. Damit sind die PŸUR Tarife bei Verivox eine ganz besondere Gelegenheit, Geld zu sparen und das Maximum an Leistung zu bekommen. Die 90 Euro erhalten Sie bequem per Überweisung auf Ihr angegebenes Bankkonto.

Hardware inklusive

Bei beiden Tarifen ist eine WLAN-Kabelbox bereits inklusive. Das Gerät vereint Kabelmodem und WLAN-Router mit USB 2.0-Anschluss und 4x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T) für den Anschluss von Computern und Spielekonsolen. Das Gerät unterstützt IPv4 sowie IPv6 und ermöglicht die Einrichtung neuer WLAN-Geräte mit WPS per Knopfdruck. Für Sie fallen keine Versandkosten an.

Außerdem erhalten Sie vier WLAN-Steckdosen Tapo P110 als weiteren Bonus von Verivox dazu. Mit diesen intelligenten WLAN-Steckdosen analysieren Sie den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts - sowohl in Echtzeit als auch historisch. Dazu gibt es eine kostenlose Smartphone-App für iOS und Android, mit der Sie die Steckdosen verwalten können. Steuern können Sie die smarten Helfer auch ganz einfach per Sprachsteuerung: Die Tapo P110 hören auf gängige Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant.

Schnell sein lohnt sich, denn die Aktion ist befristet bis 29. März.2023.

PŸUR-Tarife vergleichen