PŸUR: Gigabit-Internet für weitere 183.000 Haushalte im Kabelnetz

Gigabit-Speed für Haushalte in Berlin und in den Regionen Leipzig und Zwickau

Konkret können laut dem Unternehmen jetzt 145.000 Kabel-Haushalte in den Regionen Leipzig und Zwickau von schnellerem Internet profitieren. Das gelte in der Region Leipzig auch in Böhlen, Delitzsch, Halle, Markkleeberg, Markranstädt, Taucha und Zwenkau. Mit Gigabit-Speed lasse sich zudem im Raum Zwickau auch in Hartenstein, Lößnitz, Reinsdorf sowie Wilkau-Haßlau surfen. In Berlin wurden gigabitfähige Anschlüsse für weitere 38.000 Haushalte freigeschaltet. In Berlin seien nun alle PŸUR-Internetanschlüsse fit für Gigabit-Internet.

Gigabit-Internet bundesweit für die Hälfte der PŸUR-Internethaushalte

Durch den aktuellen Aufrüstungsschritt stehe eine Download-Bandbreite von 1 Gigabit pro Sekunde bundesweit in jedem zweiten PŸUR-Internethaushalt zur Verfügung. In den Kabelnetzen von Leipzig und Zwickau lag die maximale Surfgeschwindigkeit bislang bei 400 Mbit/s. Nun können Kunden auch Tarife mit 500 und 1.000 Mbit/s buchen. Die Tele Columbus Gruppe hatte die Aufrüstung ihres Netzes 2019 begonnen. Im Rahmen der bundesweiten Netzaufrüstung soll der Großteil der rund 2,4 Millionen mit Internet versorgten Haushalten bei Bedarf Tarife mit bis zu 1 Gbit/s buchen können.

Tarifaktion: Gigabit-Internet mit 33 Prozent Rabatt für 36,85 Euro

Im Rahmen einer aktuellen Aktion bietet PŸUR seine Gigabit-Internetflat "Pure Speed 1000" derzeit mit "lebenslang 33 Prozent Rabatt". Monatlich berechnet der Kabelnetzbetreiber 36,85 Euro statt regulär 55 Euro. Kunden surfen mit bis zu 1 Gbit/s im Download, der Upload erreicht bis zu 50 Mbit/s. Eine Telefon-Flatrate in das deutsche Festnetz kann für 5 Euro pro Monat hinzugebucht werden. Bei Online-Bestellung entfallen die Kosten für Bereitstellung und Versand – eine Ersparnis von 60 Euro.

Falls es nicht die maximale Bandbreite sein muss, der Anbieter hält weitere Internet-Flats sowie Kombi-Pakete mit Internet, Telefon und TV bereit.

