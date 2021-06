Zigarettenverzicht: Wie Ex-Raucher in 30 Jahren 330.000 Euro sparen

Rauchen schadet nicht nur der Gesundheit. Die Sucht geht auch empfindlich ins Geld. Wie Verivox-Berechnungen zeigen, geben Raucher mit einem Konsum von 20 Zigaretten pro Tag in 30 Jahren über 123.000 Euro aus. Würden sie dieses Geld stattdessen in einen ETF-Sparplan investieren, könnten sie es im selben Zeitraum zu einem beachtlichen Vermögen bringen.

10 Jahre qualmen kostet fast 30.000 Euro

In Deutschland greift laut Statistischem Bundesamt rund jeder Fünfte ab 15 Jahren (18,8 Prozent) regelmäßig zur Zigarette. Wie sehr das auf Dauer ins Geld geht, hat Verivox anlässlich des Welt-Nichtrauchertags am 31. Mai ausgerechnet: 7 Euro kostet ein Päckchen mit 20 Zigaretten aktuell. Wer pro Tag eine Schachtel raucht, gibt dafür in 10 Jahren 29.426 Euro und in 30 Jahren 123.546 Euro aus. Für die Berechnung wurde unterstellt, dass Zigaretten jedes Jahr um 3,1 Prozent teurer werden – das entspricht der durchschnittlichen Preissteigerung in den letzten 10 Jahren.

In 30 Jahren ein Vermögen sparen

Raucher mit einem Konsum von einer Schachtel Zigaretten pro Tag sparen durch den Tabakverzicht rund 213 Euro im Monat. Wer das Geld nicht einfach auf dem Girokonto liegen lässt, sondern klug anlegt, kann in 30 Jahren ein Vermögen von 330.000 Euro ansparen – nicht garantiert, aber absolut realistisch.

In der Modellrechnung wird das eingesparte Geld in einen Fondsparplan investiert und die monatlichen Sparbeträge jedes Jahr um 3,1 Prozent erhöht (durchschnittliche Preissteigerung für Zigaretten). Gerechnet wurde mit einer Rendite von jährlich 7,0 Prozent – das entspricht der historischen Durchschnittsrendite eines 15-jährigen Sparplans auf den Weltaktienindex MSCI World in den letzten 40 Jahren.