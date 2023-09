PYUR Black Week: Tarife für Kabel-Internet dauerhaft mit 40 Prozent Rabatt

PYUR: Internet-Flat und Telefon-Flat dauerhaft zum Sparpreis

Die aktuelle Aktion von PYUR läuft bis zum 4. Oktober 2023. Wer schnelles Kabel-Internet zum Tiefpreis erhalten möchte, sollte also nicht zu lange zögern. Der Rabatt gilt für die "Pure Speed"-Tarife: Das sind Internet-Flats inklusive Telefon-Flat in das deutsche Festnetz. Sie haben je nach Verfügbarkeit vor Ort die Wahl zwischen Tarifen mit einer Surfgeschwindigkeit von 50 Mbit/s, 250 Mbit/s, 400 Mbit/s beziehungsweise 500 Mbit/s sowie 1.000 Mbit/s.

Verivox-Cashback macht PYUR-Tarife noch günstiger

Entscheiden Sie sich beispielsweise für den Tarif "PYUR Pure Speed 250", so zahlen Sie dauerhaft einen Sparpreis von monatlich 20,99 Euro statt regulär 34,99 Euro. Den Gigabit-Tarif "PYUR Pure Speed 1000" gibt es jetzt für dauerhaft 26,99 Euro statt 44,99 Euro pro Monat. Einmalig fällt bei allen Tarifen eine Einrichtungsgebühr in Höhe von 19,99 Euro an. Bei Bestellung über Verivox erhalten Sie bei dem Tarif mit 250 Mbit/s zusätzlich einen Verivox-Cashback in Höhe von 150 Euro, bei dem Tarif mit 1.000 Mbit/s liegt der Verivox-Cashback bei 210 Euro.

Durch den Cashback reduziert sich der monatliche Durchschnittspreis in den ersten 24 Monaten. Der Durchschnittspreis berücksichtigt alle Kosten und Vergünstigungen in den ersten zwei Jahren. Sie erhalten den Cashback-Betrag in voller Höhe auf Ihr Konto, nachdem Sie die erste vollständige Monatsrechnung bei Verivox hochgeladen haben. Für den Tarif Pure Speed 250 liegt der monatliche Durchschnittspreis bei nur 15,57 Euro pro Monat. Sie surfen mit bis zu 250 Mbit/s im Internet, Daten lassen sich mit bis zu 15 Mbit/s ins Internet hochladen. Der Tarif Pure Speed 1000 ist derzeit mit einem monatlichen Durchschnittspreis von 19,49 Euro erhältlich. Neben einem Download von 1.000 Mbit/s profitieren Sie bei diesem Angebot von einem Upload von bis zu 50 Mbit/s.

Bosch Smartes Heizen-Paket als weiteren Vorteil sichern

Bei Verivox gibt es im September noch einen aktuellen Bonus dazu: Für einmalig 9,95 Euro Zuzahlung erhalten Sie bei Bestellung ausgewählter PYUR-Tarife einen Gutschein, den Sie für ein Bosch Smartes Heizen-Paket mit Smart Home Controller, Thermostat und Tür/Fenster-Kontakt einlösen können.