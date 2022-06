Internettarife mit 100 Mbit/s im Vergleich

Teilen sich mehrere Personen in einem Haushalt einen Internetanschluss, sollte dieser ausreichend Bandbreite bieten. Gut geeignet ist beispielsweise ein Internettarif mit einer Download-Geschwindigkeit von 100 Mbit/s. Solche Tarife finden sich bei nahezu allen führenden Internetanbietern. Realisiert werden sie per DSL-, Kabel- oder Glasfaseranschluss. Wir nehmen die aktuellen Tarifangebote von Deutscher Telekom, Vodafone, 1&1 und O2 unter die Lupe. Berücksichtigt wurden die Konditionen für Tarife mit 24 Monaten Laufzeit

Geringerer Upload bei Tarifen per Kabelanschluss

Das Surftempo bei Downloads liegt bei den genannten Anbietern jeweils bei bis zu 100 Mbit/s. Unterschiede gibt es je nach gewähltem Internetzugang aber beim Upload. Entscheiden sich Kunden für einen VDSL-Anschluss, so können sie Daten jeweils mit bis zu 40 Mbit/s ins weltweite Netz hochladen. Bei einem Kabelanschluss von Vodafone oder O2 steht Kunden dagegen bei einem Download-Tempo von 100 Mbit/s nur eine maximale Upload-Bandbreite von 10 Mbit/s bzw. 6 Mbit/s zur Verfügung. Eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz ist in allen untersuchten Tarifen jeweils inklusive.

Telekom: Sechs Monate lang reduzierter Preis

Die Deutsche Telekom hält den 100 Mbit/s schnellen Tarif "MagentaZuhause L" für Neukunden in den ersten sechs Monaten zum reduzierten Preis von 19,95 Euro statt 44,95 Euro pro Monat bereit. Wird der Tarif online bestellt, winkt eine Gutschrift in Höhe von insgesamt 100 Euro als Online-Vorteil. Einmalig fällt ein Bereitstellungsentgelt von 69,95 Euro an.

Vodafone: Einstieg ab rund 20 Euro pro Monat

Vodafone-Kunden können je nach Verfügbarkeit vor Ort einen Tarif mit 100 Mbit/s per VDSL-Anschluss oder per Kabelanschluss buchen. Die VDSL-Variante "Red Internet & Phone 100 DSL" kostet in den ersten zwölf Monaten monatlich 19,99 Euro, danach werden 39,99 Euro fällig. Die Bereitstellung schlägt mit einmalig 49,99 Euro zu Buche. Wählen Kunden alternativ den Kabeltarif "Red Internet & Phone 100 Cable", zahlen sie in den ersten sechs Monaten 19,99 Euro monatlich. Ab dem siebten Monat fallen 34,99 Euro pro Monat an. Derzeit entfällt das Bereitstellungsentgelt von 69,99 Euro.

1&1: Zehn Freimonate winken

Neukunden profitieren bei 1&1 noch bis zum 31. Mai 2022 von einer Sparaktion und können sich beim Tarif "DSL 100" zehn Freimonate sichern. Erst ab dem elften Monat gilt der reguläre monatliche Preis von 39,99 Euro. Als weiteren Vorteil stellt 1&1 die Schutzlösung Norton Security Online für bis zu vier Geräte kostenlos bereit. Die Bereitstellung des VDSL-Anschlusses kostet einmalig 49,95 Euro.

Falls verfügbar, bietet 1&1 den Tarif auch als Glasfaservariante "Glasfaser 100" an. Der reguläre monatliche Preis nach den zehn Freimonaten liegt in diesem Fall bei 44,99 Euro. Für die Bereitstellung berechnet 1&1 einmalig 69,95 Euro.

O2: Ein Jahr lang günstiger surfen per VDSL, Kabel oder Glasfaser

Der Internetanbieter O2 vermarktet den Tarif "O2 my Home L" sowohl über den DSL-Anschluss als auch per Kabel- sowie Glasfasernetz. Die monatlichen und einmaligen Kosten sind bei allen Zugangswegen jedoch identisch. In den ersten zwölf Monaten zahlen Neukunden 24,99 Euro pro Monat, ab dem 13. Monat sind es 34,99 Euro. Das einmalige Bereitstellungsentgelt ist derzeit von 69,99 Euro auf 34,99 Euro reduziert. Die Upload-Geschwindigkeit per Kabelnetz liegt nur bei 6 Mbit/s, per VDSL oder Glasfaser sind es jeweils 40 Mbit/s.

Fazit: Zehn Euro Preisunterschied pro Monat zwischen günstigstem und teuerstem Anbieter

Den günstigsten Einstieg bietet aktuell 1&1 dank der zehn Freimonate. Vodafone-Neukunden mit VDSL-Anschluss zahlen ein Jahr lang knapp 20 Euro pro Monat. Den höchsten regulären Preis pro Monat berechnet die Telekom mit rund 45 Euro. Vodafone-Kabelkunden bzw. O2-Kunden kostet der Internettarif mit 100 Mbit/s dagegen regulär nur rund 35 Euro. Langfristig ist dies eine Ersparnis von 10 Euro pro Monat.

Tipp: Bei Bestellung über Verivox winkt bei vielen Tarifen ein zusätzlicher Verivox-Sofortbonus.