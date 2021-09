Energiekostenvergleich an der Tankstelle startet im Oktober

Ab Oktober müssen größere Tankstellen mit einem Energiekostenvergleich über verschiedene Antriebsarten informieren. Autofahrer sollen auf einem gelborangenen Aushang künftig sehen, was sie hätten sparen können. Es werden die Kosten für 100 Kilometer mit sieben verschiedenen Energieträgern wie Strom, Wasserstoff und Superbenzin für zwei Fahrzeuggrößen angezeigt. Warum gibt es das Plakat, was kann es - und was nicht?