Chinesischer Smartphone-Anbieter Oppo will unter die Top 3 in Deutschland

Berlin – Der chinesische Smartphone-Anbieter Oppo will sich im deutschen Markt in die Spitzengruppe vorkämpfen. "Wir hoffen, dass wir in fünf Jahren einen Marktanteil von 12 bis 14 Prozent haben und unter den drei führenden Playern sind", sagte Deutschlandchef Johnny Zhang der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland sei mit mehr als 20 Millionen verkauften Smartphones im Jahr ein strategisch wichtiger Markt in Europa. Außerdem sei hierzulande der Anteil von Premium-Modellen für mehr als 600 Euro mit fast 40 Prozent besonders hoch.