o2 und Netflix: Angebote mit Preisvorteil

Telefónica Deutschland und Netflix haben ihre Partnerschaft vertieft und bieten ab sofort attraktive Kombi-Angebote für o2 TV und Netflix an.

Sonderpreise für Kombi aus o2 TV und Netflix

o2 kombiniert sein TV-Angebot mit einem Netflix-Abo. Kunden profitieren von Sonderpreisen, und bestehende Netflix-Abonnements können problemlos weitergeführt werden.

Je nach gewähltem Netflix-Abo ergibt sich ein Preisvorteil von bis zu 5 Euro monatlich. Zusätzlich zu Netflix umfasst o2 TV ein breitgefächertes TV-Angebot, darunter mehr als 130 TV-Sender in HD und 100 Stunden Aufnahmekapazität. Das TV-Angebot kann auf bis zu vier Geräten gleichzeitig gestreamt werden und ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel – ein zusätzlicher Receiver ist nicht erforderlich.







o2 TV inkl. Netflix: Angebote im Überblick

o2 TV XL + Netflix Standard-Abo (mit Werbung): Für nur 9,99 Euro monatlich (12 Monate Laufzeit, danach 12,99 Euro) bekommen Kunden Netflix für die ersten 12 Monate quasi kostenfrei. Dies ermöglicht das Streaming in Full HD auf zwei Geräten gleichzeitig.



o2 TV XL + Netflix Standard-Abo (ohne Werbung): Für 17,99 Euro monatlich (12 Monate, danach 19,99 Euro) können Kunden in Full HD auf zwei Geräten gleichzeitig streamen und Inhalte herunterladen.



o2 TV XL + Netflix Premium-Abo: Für 22,99 Euro monatlich (12 Monate, danach 24,99 Euro) erhalten Kunden Zugriff auf Inhalte in Ultra-HD-Qualität (4K). Hierbei ist das Streaming auf vier Geräten und das Herunterladen auf sechs Geräten gleichzeitig möglich.

Günstiger streamen: Die Alternativen

o2 ist nicht der einzige Anbieter mit Vorteilspreisen für Netflix, auch Vodafone und Telekom haben attraktive Kombi-Pakete im Programm. Vodafone bietet GigaTV in Kombination mit Netflix ab 9,99 Euro pro Monat an. Ab dem 7. Monat steigt der Preis auf 19,99 Euro. Dieses Paket beinhaltet lineares Fernsehen, Video on Demand, Mediatheken und das werbefreie Netflix Standard-Abo. Für einen Aufpreis von 5 Euro ist auch das Netflix Premium-Abo erhältlich. Im Vergleich zur Einzelbuchung von GigaTV und einem Netflix-Abo ergibt sich eine monatliche Ersparnis von 2 Euro.

Bei der Telekom erhalten Neukunden die Option MagentaTV Smart Netflix die ersten sechs Monate kostenfrei, danach ab 13 Euro monatlich. Für ein werbefreies Erlebnis zahlen Kunden im Tarif MagentaTV MegaStream (ohne Telekom-Anschluss) ab dem siebten Monat 26 Euro, wobei dann nicht nur Netflix, sondern auch Disney+ inkludiert ist.

