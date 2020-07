Studie: Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden effizient

In rund der Hälfte der Neubauten in Deutschland kommen inzwischen Wärmepumpen zum Einsatz. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme hat in einer Langzeitstudie festgestellt, dass sich die Technologie auch in bereits bestehenden Gebäuden gut schlägt. Die Geräte funktionieren meist einwandfrei und sorgen effizient für Wärme.