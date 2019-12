Musik-Streaming: Neues Audioformat für räumlichen Klang

Räumlichen Klang über mehrere Lautsprecher zu erzeugen, ist nicht neu – Musik über einfache Kopfhörer in 3D zu streamen aber schon. Das neue Audioformat 360 Reality Audio lässt Nutzer per Kopfhörer oder einzelnem Lautsprecher in neue Klangwelten eintauchen, denn der Klang kommt wie im wirklichen Raum aus allen Richtungen. Die wichtigsten Informationen zum neuen Audioformat.

Was ist 360 Reality Audio?

Das neue Format 360 Reality Audio ist speziell für Musik-Streaming optimiert – uns soll auf jedem herkömmlichen Kopfhörer funktionieren. Sony stellte das neue Audioformat bereits im Oktober 2019 vor. Streamingdienste wie Deezer oder Tidal bieten 3D-Musik in ihren Premium-Abonnements an.

Der neue Raumklang fürs Musik-Streaming basiert auf dem Audioformat MPEG-H, das vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) entwickelt wurde. Dieser internationale Audiostandard unterstützt immersiven Sound und bietet Nutzern zum Beispiel die Option, Audioelemente individuell anzupassen.

Sony und das Fraunhofer IIS wollen 360 Reality Audio zukünftig auf immer mehr Streaming-Plattformen und Abspielgeräten ermöglichen.

3D-Musik: Räumliches Klangerlebnis

Das neue Audioformat lässt den Hörer in die Musik eintauchen: Er hört den Klang aus unterschiedlichen Richtungen, als wäre er live vor Ort. Einzelne Instrumente, Töne oder auch die Geräusche des Live-Publikums erzeugen einen Rundum-Klang. Auch für Musiker, Produzenten und Konzertveranstalter ergeben sich neue Möglichkeiten, Musik zu gestalten und verfügbar zu machen.

Kompatible Geräte für den Raumklang

Nutzer können Inhalte im Format 360 Reality Audio über Kopfhörer und kabellose Lautsprecher hören:

Kopfhörer : 3D-Musik kann mit den Kopfhörern der meisten Hersteller gehört werden. Nutzer benötigen zusätzlich ein Android-Smartphone oder ein iPhone sowie eine Streaming-App, die 3D-Inhalte bereitstellt. Bei Sony werden die Kopfhörer für ein optimales Klangerlebnis speziell an den Gehörgang des Kunden angepasst.

: 3D-Musik kann mit den Kopfhörern der meisten Hersteller gehört werden. Nutzer benötigen zusätzlich ein Android-Smartphone oder ein iPhone sowie eine Streaming-App, die 3D-Inhalte bereitstellt. Bei Sony werden die Kopfhörer für ein optimales Klangerlebnis speziell an den Gehörgang des Kunden angepasst. Lautsprecher: Amazon-Kunden können kompatible Musikstücke in Verbindung mit einem Streaming-Abo auf dem Smartspeaker Echo Studio hören. Ansonsten benötigen Nutzer ein System aus mehreren Lautsprechern, das mit einem Decoder von Sony für das Musikformat und speziellen Signalverarbeitungstechnologien ausgestattet ist. Zukünftig könnten Lautsprecher mit Raumklang auch in Fahrzeuge eingebaut werden.

Welche Streaming-Dienste bieten 3D-Musik an?

Abonnenten von Amazon Music HD können 3D-Musik über den Smartspeaker Echo Studio abrufen. Deezer-Nutzer hören Musik mit der App 360 by Deezer in 3D, eine spezielle Hardware ist nicht nötig. Inhalte in 3D-Klang bieten auch nugs.net, ein spezialisierter Anbieter für Live-Musik, und die Streaming-Plattformen Tidal und Qobuz.

Sony will im Jahr 2020 in Kooperation mit Live Nation, Sony Music Entertainment, Universal Music Group und Warner Music Group weitere Inhalte in 360 Reality Audio bereitstellen.