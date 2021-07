Schlechte Klimabilanz: Deutsche leben auf immer mehr Platz

Die Menschen in Deutschland wohnen im Schnitt auf immer mehr Quadratmetern. Darüber hinaus belasten viele unsanierte Gebäude die Klimabilanz von Immobilien. Trotz großer Anstrengungen stagnierten die direkten CO2-Emissionen des Gebäudebestands seit 2014 bei rund 120 Millionen Tonnen im Jahr, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der DZ Bank.