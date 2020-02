Telekom erweitert LTE-Netz in Karnevalshochburgen

Die sogenannte fünfte Jahreszeit steuert auf ihr großes Finale zu. Je nach Region feiert man die närrischen Tage als Karneval, Fastnacht, Fasching oder Fasnacht. In den Hochburgen ziehen bunte Rosenmontagsumzüge durch die Straßen – und viele Besucher halten das jecke Treiben in Bild und Video mit ihrem Smartphone fest. Große Menschenmassen auf engstem Raum: Karneval ist für die deutschen Mobilfunknetze eine Belastungsprobe. Doch Beeinträchtigungen des Netzes müssen die Karnevalisten wohl nicht fürchten. Die Deutsche Telekom hat ihr Mobilfunknetz in den großen Karnevalsstädten extra erweitert.

Telekom bietet temporär mehr LTE-Netzkapazität

Wie der Bonner Konzern am Freitag mitteilte, sei die LTE-Versorgung in den besonders vom Karnevalsfieber erfassten Städten Köln, Düsseldorf, Mainz, Bonn und Koblenz speziell für das verlängerte Karnevalswochenende aufgerüstet worden. An Standorten, an denen sich viele Mobilfunknutzer befinden, erweitere die Telekom temporär die Netzkapazität. Ähnlich war der Mobilfunknetzbetreiber bereits im vergangenen Jahr vorgegangen.

In Köln und Bonn teils 5G verfügbar

Eine Premiere gibt es in diesem Jahr in Köln und Bonn. In den beiden Rheinmetropolen sind etliche 5G-Antennen im Einsatz, teils wird auch die Zugstrecke des Rosenmontagszuges von dem schnellen Mobilfunkstandard abgedeckt. In Köln funken aktuell rund 80 5G-Antennen, in Bonn sollen es über 50 5G-Antennen sein.