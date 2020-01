Jedes Jahr ersticken Hunderte Menschen am Kugelschreiber

Eigentlich sind Kugelschreiber völlig harmlos. Doch wer an dem Schreibgerät knabbert und dabei kleine Teile wie Kappe oder Clip verschluckt, gerät in Lebensgefahr. Allein in Deutschland ersticken pro Jahr bis zu 300 Menschen an Einzelteilen eines Kugelschreibers. Darauf weist die Aktion "Das sichere Haus" hin.