Umfrage: Jeder hat im Schnitt 31 Apps auf dem Smartphone

Zahl der Apps steigt um 24 Prozent

Im Vorjahr lag der Schnitt der installierten Apps noch bei 25. Je jünger die Nutzerinnen und Nutzer umso mehr Apps sind auf dem Smartphone. Bei 16- bis 29-jährigen sind es 42 Apps, bei den 65-Jährigen nicht einmal halb so viele (19 Apps).

App-Puristen sind die Minderheit. Nur 8 Prozent haben weniger als 10 Apps auf ihrem Smartphone. 17 Prozent gaben an, zwischen 10 und 20 Anwendungen zu haben, bei 20 Prozent sind es 20 bis 30, bei 22 Prozent 30 bis 50. Gegenüber dem Vorjahr hat besonders die Gruppe der Intensiv-Nutzer mit mehr als 50 Apps zugelegt (2023: 22 Prozent, 2022: 16 Prozent).

"Das Angebot an Apps hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Gerade im Bereich Banking und Finanzen, aber auch in der Mobilität sowie in den Bereichen Gesundheit, Unterhaltung und Einkaufen haben Apps an Bedeutung gewonnen", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. "Insbesondere während der Coronapandemie hat der App-Markt in Deutschland enorm zugelegt."

Tipp: Ungenutzte Apps entfernen

Wer viele ungenutzte Anwendungen auf seinem Smartphone angesammelt hat, kann diese einfach löschen. Sie beanspruchen Speicherplatz und können sich negativ auf die Geräte-Performance auswirken.