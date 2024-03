O2 bietet generalüberholte iPhones an

Refurbished Smartphones: Schonend für Umwelt und Geldbeutel

Sogenannte Refurbished Smartphones sind wiederaufbereitete Gebrauchtgeräte, die zurück in den Kreislauf kommen. So werden natürliche Ressourcen wie seltene Erden geschont. Gleichzeitig gibt es in der Regel einen spürbaren Preisnachlass im Vergleich zu Neugeräten. Weiterer Pluspunkt gegenüber regulärer Gebrauchtware: Die Geräte wurden professionell wiederaufbereitet und in unterschiedlichen Qualitätsstufen weiterverkauft. Kundinnen und Kunden erhalten bis zu 36 Monate Garantie.

Erweiterung des nachhaltigen Angebots

O2 erweitert mit diesem Angebot seine nachhaltigen Produkte und Services. Bereits seit 2021 bietet der Provider ein Handy-Ankaufprogramm an. O2 kauft noch funktionstüchtige Handys oder Tablets zum Restwert an. Alte Geräte ohne Restwert werden recycelt und für jedes eingegangene Handy geht ein Beitrag an den Naturschutzbund NABU.