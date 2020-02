Kunden wünschen sich digitale Services beim Shoppen

Vor allem am Wochenende werden sich viele Bundesbürger auf die Suche nach Schnäppchen machen, denn die Wintersaison im Einzelhandel neigt sich dem Ende zu. Passend dazu hat der Digitalverband Bitkom per Umfrage ermittelt, dass sich mehr als 7 von 10 Internetnutzern (73 Prozent) beim Shoppen im stationären Handel mehr Service durch digitale Technologien wünschen.

WLAN: Viel gewünscht, leicht umzusetzen

Dabei liegt der Wunsch nach WLAN im Geschäft oder im Shopping-Center mit 40 Prozent vorn. Vor allem die Jüngeren würden gern beim Einkaufen über das WLAN im Internet surfen: 56 Prozent der 16- bis 29-Jährigen sagen dies, bei den über 65-Jährigen sind es immerhin noch 27 Prozent. "Die Digitalisierung ist auch für den stationären Handel das bestimmende Zukunftsthema. Ladengeschäfte können sich nicht mehr allein auf Tradition oder einen guten Namen verlassen – die Integration digitaler Technologien ist ein Muss für die Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens," sagt Florian Lange, Bitkom-Experte für Handel und Logistik. Ein kostenfreies WLAN sei dabei eine leicht umsetzbare Möglichkeit, einen zusätzlichen Service zu bieten.

Punkte sammeln ist beliebt

Auch Loyalitäts- oder Bonusprogramme per Smartphone liegen bei den Befragten hoch im Kurs: 37 Prozent wollen so beim Einkaufen im Geschäft Punkte sammeln. Mehr als jeder Dritte (35 Prozent) wünscht sich Echtzeit-Informationen darüber, welche Produkte in einem Geschäft gerade vorrätig sind. Nur geringfügig weniger (30 Prozent) hätten gern individuelle Sonderangebote per Smartphone-App.

Kunden wünschen sich Transparenz und Komfort

28 Prozent der Befragten sagten, dass sie sich beim Einkauf im Geschäft mehr Informationen zu Herstellungs- oder Produktionsbedingungen einzelner Produkte etwa per Tablet, Smartphone oder QR-Code wünschen. Jeder Fünfte (21 Prozent) fände eine Navigations-App für Geschäfte praktisch, die den Kunden direkt zu den gesuchten Produkten führt. 18 Prozent sprechen sich für automatisches Bezahlen beim Verlassen des Geschäfts per Smartphone aus. Etwa jeder Neunte (11 Prozent) würde im Laden Virtual- oder Augmented-Reality-Brillen nutzen.

Hinweis zur Methodik

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom im Oktober 2019 durchgeführt hat. Dabei wurden 1.087 Internetnutzer ab 16 Jahren befragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Frage lautete: "Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie sich beim Einkauf im Geschäft wünschen?"