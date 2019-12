2019 weltweit über 300 Millionen smarte Kopfhörer, Smartwatches & Co. ausgeliefert

Weiter auf dem Vormarsch gewesen sind in diesem Jahr die sogenannten Wearables. Dazu zählen etwa Smartwatches, Fitnessarmbänder und kabellose Kopfhörer. Die Analysten des Marktforschungsunternehmens IDC gehen in ihrer aktuellen Schätzung (Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker) für 2019 weltweit von 305.2 Millionen ausgelieferten Wearables aus. Das wäre ein Wachstum um 71,4 Prozent im Vergleich zu 2018 (178 Millionen Geräte).

Sinkende Verkaufspreise sorgen bis 2023 für hohe Nachfrage nach Wearables

IDC wagt zudem einen Ausblick auf die kommenden vier Jahre. Im Jahr 2023 sollen rund um den Globus 489,1 Millionen Wearables von den Herstellern ausgeliefert werden. Dies würde einer jährlichen Wachstumsrate von 22,4 Prozent entsprechen. Die Geräte erfreuten sich einer weiter anhaltenden Nachfrage bei Verbrauchern.

Inzwischen seien Wearables auf dem Massenmarkt angekommen und nicht mehr nur etwas für Technik-Fans. Die Weiterentwicklung der Geräte und Bereitstellung neuer Features binde bestehende Nutzer und locke auch neue Käufer an. Vor allem sorgen laut IDC aber die gefallenen Preise für einen Auftrieb des Wearables-Marktes. Selbst Apple, bekannt für seine Premium-Produkte, biete beispielsweise seine Smartwatch Series 3 bereits ab 229 Euro an.

Smarte Kopfhörer legen kräftig zu

Der Löwenanteil der in diesem Jahr ausgelieferten Wearables entfällt auf Earwear. Dazu zählt IDC Kopfhörer, die nicht nur die Musikwiedergabe beherrschen, sondern auch einen smarten Assistenten sowie Funktionen zum Gesundheits- und Fitnesstracking bieten. In diesem Jahr soll die Zahl solcher Geräte bei 139,4 Millionen liegen, bis 2023 verdoppele sich die Zahl der ausgelieferten Geräte nahezu auf 273,7 Millionen. Die Preisspanne für die Produkte dieser Kategorie sei groß. Der Einstieg sei bereits für rund 50 US-Dollar möglich, es würden aber auch umfangreich ausgestattete Kopfhörer für mehrere hundert US-Dollar angeboten.

Apple bleibt Marktführer bei Smartwatches

Bis Ende 2019 werden laut IDC insgesamt rund 69,3 Millionen Smartwatches ausgeliefert, weltweit sollen es 2023 109,2 Millionen der smarten Uhren sein. Der Prognose zufolge wird Apple mit seinem Betriebssystem watchOS weiterhin den Markt dominieren. Aber auch Smartwatches mit WearOS von Google oder Tizen von Samsung hätten Wachstumschancen.

Marktanteil von Fitnessarmbändern wird sinken

Etwas langsamer im Vergleich zum Rest des Marktes soll das Geschäft mit Fitnessarmbändern wachsen. In diesem Jahr seien 68,2 Millionen weltweit von den Herstellern für den Verkauf bereitgestellt worden. 2023 sollen es mit 69,7 Millionen nur geringfügig mehr sein. Der Marktanteil, der derzeit noch bei 22,4 Prozent liegt, soll in vier Jahren auf 14,3 Prozent gesunken sein. Smartwatches können ihren Marktanteil in den kommenden Jahren weitgehend behaupten. Nach 22,7 Prozent im Jahr 2019 soll dieser 2023 bei 22,3 Prozent liegen. Mehr als die Hälfte (56,3 Prozent) aller Wearables entfalle 2023 auf Earwear, in diesem Jahr sind es 45,7 Prozent.