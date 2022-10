DSL-Tarife: 250 Mbit/s zum Sparpreis, Freimonate und Gutschriften

Telekom: 250 Mbit/s 24 Monate zum Preis von 100 Mbit/s

Die Telekom wartet bei ihrem schnellsten VDSL-Tarif „MagentaZuhause XL“ mit bis zu 250 Mbit/s jetzt mit einer neuen Aktion auf. In den ersten sechs Monaten lässt sich der Tarif weiterhin zum reduzierten monatlichen Preis von 19,95 Euro nutzen. Vom siebten bis zum 24. Monat zahlen Neukunden aber lediglich 44,95 Euro statt regulär 54,95 Euro. Somit kostet die 250 Mbit/s schnelle Internet-Flat während der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit so viel wie der kleinere Tarif „MagentaZuhause L“ mit 100 Mbit/s.

Im Tarif ist zudem eine Allnet-Flat für Gespräche in das deutsche Festnetz und alle deutschen Mobilfunknetze enthalten. Der reguläre Preis von 54,95 Euro wird erst ab dem 25. Monat berechnet. Obendrauf winken 100 Euro Online-Vorteil sowie 70 Euro Router-Gutschrift. Einmalig werden für Neukunden 69,95 Euro Bereitstellungsentgelt für einen neuen Telefonanschluss fällig. Wer von einem anderen DSL-Anbieter zur Telekom wechselt, bekommt die Bereitstellungskosten erstattet.

Tipp: Bei Buchung über den Tarifrechner von Verivox sichern sich Kunden zusätzlich 180 Euro Verivox-Sofortbonus. Dazu winken außerdem vier Mini WLAN Steckdosen Tapo P110 von TP-Link mit Stromverbrauchsanzeige.

Zum Telekom-Angebot

1&1: Zehn Freimonate für Tarif mit 100 Mbit/s

Bei 1&1 erhalten Neukunden aktuell noch zehn Freimonate, wenn sie sich für den Tarif „DSL 100“ mit bis zu 100 Mbit/s im Download entscheiden. In den ersten zehn Monaten fallen keine monatlichen Kosten an, erst ab dem elften Monat gilt der reguläre Preis von 39,99 Euro pro Monat. Der Tarif bietet neben der Internet-Flat eine Festnetz-Flat und bis zu fünf Rufnummern.

Optional können sich Kunden bis zu zwei SIM-Karten für eine Allnet-Flat 1 GB vom Handy in alle deutschen Netze sichern. Für die Mobilfunkkarten fallen keine monatlichen Kosten an, die Aktivierung pro SIM kostet einmalig 4,90 Euro. Der Bereitstellungspreis für den DSL-Tarif liegt bei einmalig 49,95 Euro. Kunden binden sich 24 Monate lang an 1&1.

Zum 1&1-Angebot

Vodafone: 100 Mbit/s ein Jahr günstiger und bis zu 100 Euro Bonus

Auch Vodafone hält Tarifaktionen für Neukunden bereit. Bei Buchung des Tarifs „GigaZuhause 100 DSL“ mit bis zu 100 Mbit/s gilt in den ersten zwölf Monaten ein reduzierter Preis von 19,99 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat findet sich ein Preis von 39,99 Euro auf der monatlichen Rechnung.

Vodafone gewährt 50 Euro Online-Bonus sowie bei Buchung bis zum 14. November 2022 weitere 50 Euro Wechselbonus. Das Bereitstellungsentgelt beträgt einmalig 49,99 Euro, die Laufzeit liegt bei 24 Monaten.

Tipp: Wer den Vodafone-Tarif über den Verivox-Tarifrechner bucht, kann sich zusätzliche Vorteile sichern. Dazu gehören ein Verivox-Sofortbonus von 130 Euro sowie kostenlos vier Mini WLAN-Steckdosen mit Stromverbrauchsanzeige von TP-Link.

Zum Vodafone-Angebot

O2: Zwölf Monate lang reduziert und Anschlusspreis sparen

Soll es der bis zu 250 Mbit/s schnelle Tarif „O2 my Home L“ von O2 sein, so finden sich für dieses Angebot derzeit auch Aktionen. In den ersten zwölf Monaten zahlen Neukunden einen reduzierten Preis von 29,99 Euro statt regulär 39,99 Euro. Zudem entfällt aktuell der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 49,99 Euro.

Kunden können neben der schnellen Internet-Flat auch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze nutzen. Die Mindestlaufzeit liegt bei 24 Monaten.