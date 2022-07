Aktuelle Tarif-Schnäppchen für DSL und Kabel

PŸUR: Ein Jahr lang 50 Prozent Rabatt auf alle Tarife

Der Berliner Kabelnetzbetreiber PŸUR, der in vielen Regionen Deutschlands aktiv ist, bietet bei Buchung bis zum 18. Juli 2022 zwölf Monate lang 50 Prozent Rabatt auf alle Internet- und Kombi-Tarife an. Die reine Internet-Flat "Pure Speed 200" mit bis zu 200 Mbit/s beispielsweise lässt sich dadurch im ersten Jahr für 16,50 Euro pro Monat statt regulär 33 Euro nutzen. "Pure Speed 1000", der Internet-Tarif mit Gigabit-Speed, kostet zwölf Monate lang lediglich 27,50 Euro statt 55 Euro pro Monat. Eine Festnetz-Flat lässt sich für 5 Euro pro Monat hinzubuchen. Bei Online-Buchung entfallen die Kosten für Bereitstellung und Versand in Höhe von 60 Euro.

1&1: 10 Freimonate für Doppel-Flats mit 50 oder 100 Mbit/s

Derzeit hält 1&1 die beiden VDSL-Tarife "DSL 50" und "DSL 100" mit Surfgeschwindigkeiten von bis zu 50 bzw. 100 Mbit/s noch mit jeweils 10 Freimonaten bereit. Neukunden wird der reguläre Preis erst ab dem elften Monat berechnet. Für "DSL 50" fallen dann 39,99 Euro pro Monat an, wer sich für "DSL 100" entscheidet, zahlt 44,99 Euro monatlich. In beiden Tarifen ist neben der Internet-Flat auch eine Festnetz-Flat enthalten. Zudem sind zwei bzw. drei SIM-Karten für die 1&1 Handy-Flat inklusive. Der Bereitstellungspreis für die beiden VDSL-Tarife von 1&1 liegt bei einmalig 49,95 Euro.

Vodafone DSL: 100 Euro Online-Vorteil und zwölf Monate lang günstiger

Vodafone gewährt DSL-Neukunden im Juli je nach gewähltem Tarif eine Rechnungsgutschrift von bis zu 100 Euro als Online-Vorteil. Zusätzlich profitieren Kunden in den ersten zwölf Monaten von reduzierten Preisen. Den Tarif "Red Internet & Phone 50 DSL" mit Flats für Internet und Telefonie in das deutsche Festnetz gibt es im ersten Jahr bereits für 9,99 Euro monatlich – ab dem zweiten Jahr schlägt der Tarif mit 29,99 Euro pro Monat zu Buche. Den WLAN-Router EasyBox 805 gibt es gratis.

Vodafone Kabel: Gigabit-Tarif noch für kurze Zeit für 39,99 Euro pro Monat

Gigabit-Internet bietet Vodafone Kabelkunden aktuell noch zum Tiefpreis an. Noch bei Bestellung bis zum 9. August 2022 kostet der Tarif "CableMax 1000" mit bis zu 1 Gbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload dauerhaft 39,99 Euro pro Monat. Wem 500 Mbit/s ausreichen: Bei Buchung des Tarifs "Red Internet & Phone 500 Cable" winken 120 Euro als Online-Vorteil. In den ersten sechs Monaten gilt ein reduzierter Preis von 19,99 Euro statt regulär 44,99 Euro pro Monat. Den WLAN-Router Vodafone Station stellt Vodafone kostenlos zur Verfügung. Aktuell entfällt sowohl bei DSL- als auch bei Kabeltarifen von Vodafone das einmalige Bereitstellungsentgelt von 49,99 Euro bzw. 69,99 Euro.

Telekom: Sechs Monate zum reduzierten Preis und 100 Euro Online-Vorteil

Soll es ein Internettarif der Deutschen Telekom sein? Surfen mit bis zu 100 Mbit/s und telefonieren per Festnetz-Flat erlaubt etwa der Tarif "MagentaZuhause L". Im ersten halben Jahr gilt ein reduzierter Preis von 19,95 Euro pro Monat. Ab dem siebten Monat stehen 44,95 Euro auf der monatlichen Rechnung. Obendrauf gewährt die Telekom einen Online-Vorteil in Höhe von insgesamt 100 Euro (24 x 4,17 Euro) sowie eine Router-Gutschrift von einmalig 70 Euro. Als Bereitstellungsentgelt fallen für den Telekomanschluss einmalig 69,95 Euro an.

O2: Zwölf Monate lang sparen

Und wie sieht die Angebotspalette von O2 aus? Bei dem in München ansässigen Provider zahlen Kunden zwölf Monate lang einen reduzierten Preis für die "O2 my Home"-Tarife, die je nach Verfügbarkeit vor Ort per DSL, Kabel oder Glasfaser realisiert werden. "O2 my Home XL" per DSL-Anschluss, inklusive Internet-Flat mit bis zu 250 Mbit/s sowie einer Festnetz-Flat, kostet im ersten Jahr 34,99 Euro statt 44,99 Euro pro Monat. Der einmalige Anschlusspreis ist derzeit um die Hälfte von 69,99 Euro auf 34,99 Euro reduziert.

Tipp: Bei Buchung über den DSL-Rechner von Verivox können sich Neukunden bei zahlreichen Internettarifen einen zusätzlichen Sofortbonus von Verivox sichern.