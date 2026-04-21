Umfrage: Schlechte Kassenleistungen beim Zahnarzt für jeden Zweiten Grund für Zusatzversicherung

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Umfrage: Schlechte Kassenleistungen beim Zahnarzt für jeden Zweiten Grund für Zusatzversicherung

Nadja-Feder
Nadja Feder

Senior Online-Redakteur Versicherungen

Stand: 21.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

In den letzten Jahren wurden Zahnarztleistungen sukzessive aus den Leistungskatalogen der gesetzlichen Krankenkassen gestrichen. Für knapp die Hälfte (46 Prozent) der Menschen mit Zahnzusatzversicherung oder entsprechendem Interesse ist dies ein wichtiger Grund für den zusätzlichen Schutz. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

Zahnarztleistungen stehen in Frage

"Zahnärztliche Leistungen wurden in der gesetzlichen Krankenversicherung in den letzten Jahren zunehmend gekürzt. Jüngst sorgte der CDU-Wirtschaftsrat mit dem Vorschlag für Aufsehen, dass Patienten ihre Zahnarztbesuche künftig entweder selbst bezahlen oder privat absichern sollten”, sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.

Wie die Verivox-Studie zeigt, ist die eingeschränkte zahnmedizinische Versorgung von Kassenpatienten auch unabhängig von dem Vorschlag der wichtigste Grund für eine private Zusatzversicherung. Von den 1.051 Befragten, die eine Zahnzusatzversicherung bereits abgeschlossen oder daran Interesse haben, bergründen dies 46 Prozent mit eingeschränkten Kassenleistungen.

Schon Vorsorge belastet

Dabei steht nicht nur teurer Zahnersatz im Fokus: Ein Viertel der Befragten (26 Prozent) wünscht sich finanzielle Unterstützung bei Prophylaxe-Maßnahmen. 27 Prozent erwarten künftig kostenaufwendige Behandlungen und möchten sich deshalb absichern. 16 Prozent geben an, dass in der Vergangenheit bereits teure Behandlungen durchgeführt wurden, die zum Abschluss beziehungsweise zu ihrem Interesse an einer Zahnzusatzversicherung geführt haben. Von einer schlechten Zahnsubstanz, wegen der sie sich absichern wollen, berichten 15 Prozent der Befragten.

"Eine Zahnzusatzversicherung sollte präventiv abgeschlossen werden", sagt Aljoscha Ziller. "Wenn die Zähne bei Vertragsbeginn bereits stark beschädigt sind, kann das zu hohen Beiträgen, Leistungsausschlüssen oder zu einer Komplettablehnung führen."

Hohe Qualität im Fokus

Die Mehrheit der Personen, die kostenaufwendige Behandlungen in der Zukunft erwarten, rechnet mit Kronen (54 Prozent) und Implantaten (52 Prozent). Jeder Dritte (34 Prozent) erwartet, dass er Brücken brauchen wird. Entsprechend gehören für die breite Mehrheit hochwertiger Zahnersatz (für 86 Prozent) und hochwertige Füllungen (83 Prozent) zu den wichtigen und sehr wichtigen Leistungen einer Zahnzusatzversicherung.

Doch auch hier zeigt sich, dass Patienten nicht nur für Zahnersatz vorsorgen möchten: 40 Prozent zählen Prophylaxe-Maßnahmen wie die regelmäßige professionelle Zahnreinigung zu den kostenintensiven Behandlungen, die für eine Zusatzversicherung sprechen. Dazu passend ist für je 74 Prozent der Befragten die Kostenübernahme von Paradontitis- und Wurzelbehandlungen sowie die professionelle Zahnreinigung wichtig oder sehr wichtig.

Ästhetische Behandlungen untergeordnet

78 Prozent wünschen sich aber auch die Abdeckung von bestehendem Behandlungsbedarf. "Zahnzusatzversicherungen übernehmen in der Regel keine Kosten für bereits diagnostizierten Behandlungsbedarf oder laufende Behandlungen", sagt Aljoscha Ziller. "Die professionelle Zahnreinigung übernehmen hingegen sehr viele Tarife. Sie ist allerdings auch eine häufige Zusatzleistung der gesetzlichen Krankenkassen."

Rein ästhetische Behandlungen stehen hingegen weniger im Fokus. Nur jeder Zehnte erwartet in der Zukunft hohe Kosten durch eine Zahnaufhellung, acht Prozent rechnen mit Ausgaben für ästhetische Zahnkorrekturen. Bleaching gehört lediglich für etwa jeden Fünften zu den sehr wichtigen bzw. wichtigen Leistungen einer Zusatzversicherung.

Methodik

Im Auftrag von Verivox hat das Marktforschungsinstitut Innofact Ende November 2025 insgesamt 1.051 Personen im Alter von 20 bis 66 Jahren online befragt, die eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen haben oder Interesse daran haben. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden.

Mehr zum Thema

Zahnzusatzversicherung - Vergleich der Zahnversicherungen

Zahnzusatzversicherung

Wie sind Sie krankenversichert?

  • Tarife mit Top Preis-Leistung

  • Direkt online abschließen

  • Günstige Tarife ab 2,87 € monatlich

    Versicherungsnehmer/in 25 Jahre, keine Vorschäden an den Zähnen. Keine angeratene, geplante oder laufende Behandlung. Günstigster Tarif: Württembergische, Zahnersatz 75, 2,87 €/monatlich. Berechnet 03/2026.

Mehr zur Zahnzusatzversicherung

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.