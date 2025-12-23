2.099 Euro im Jahr: Diese Versicherungen retten dem Weihnachtsmann die Bescherung

Einmal im Jahr liefert der Weihnachtsmann Millionen Geschenke aus, landet auf schneeglatten Dächern, rutscht durch enge Kamine und fährt in einer Nacht mehr Kilometer als andere in einem Jahr. Das Vergleichsportal Verivox hat ermittelt, welche Versicherungen der Weihnachtsmann für seinen nächtlichen Hochrisiko-Job bräuchte – und welche Leistungen nicht fehlen dürfen. Für seinen Rundumschutz zahlt Santa insgesamt 2.099 Euro pro Jahr.

Private Haftpflicht: Wenn Missgeschicke teuer werden

Während der Bescherung betritt der Weihnachtsmann in wenigen Stunden unzählige Häuser. Da bleibt es nicht aus, dass etwas zu Bruch geht. Zerkratztes Parkett durch schwere Stiefel, verrußte Teppiche oder umgestoßene Deko – all das kann schnell teuer werden. Eine Privathaftpflicht übernimmt solche Schäden und sie kostet nur 29 Euro im Jahr. Wichtig ist der Baustein für Gefälligkeitsschäden, falls der Modell-Santa spontan um Hilfe gebeten wird und dabei etwas beschädigt. Mitversichert sind auch ehrenamtliche Tätigkeiten und beruflicher Schlüsselverlust.

Hausratversicherung: Schutz vor Einbrechern und Adventsfeuer

Auch zu Hause braucht der Weihnachtsmann einen starken Versicherungsschutz. In seinem Haushalt lagern hochwertige Geschenke. Ein Einbruch kurz vor dem Fest wäre ein erheblicher Schaden – besonders dann, wenn er selbst die Haustür nicht richtig verschlossen hat. Genau für solche Fälle ist der Einschluss grober Fahrlässigkeit entscheidend.

"Bei vielen neueren Tarifen gehört der Schutz bei grober Fahrlässigkeit bereits zum Standard", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Wer seinen Vertrag seit drei Jahren oder länger nicht mehr geprüft hat, sollte das dringend nachholen. Ein Wechsel bringt oft besseren Schutz und senkt gleichzeitig die Kosten."

Zusätzlich schützt die Hausratversicherung vor Feuerschäden. Ein trockener Adventskranz, der zu dicht am Geschenkesack steht, kann in der Weihnachtszeit schnell einen Brandschaden verursachen. Die passende Police kostet den Weihnachtsmann rund 68 Euro pro Jahr für seine 80-Quadratmeter-Wohnung.

Rechtsschutz: Wenn das falsche Geschenk vor Gericht landet

Beschwerden am Heiligabend gehören zum Berufsrisiko. Ein falsches Geschenk sorgt nicht nur für große Enttäuschung, sondern könnte den Weihnachtsmann sogar zu einem Rechtsstreit zwingen. Aber auch unterwegs warten Risiken. Auf dem Weg zur nächsten Bescherung könnte es in Eile zu einem Blechschaden mit einem gestressten Last-Minute-Einkäufer kommen. Es steht Aussage gegen Aussage. Für solche Auseinandersetzungen braucht der Weihnachtsmann eine Privat- und Verkehrsrechtsschutzversicherung. Für rund 167 Euro im Jahr schützt sie ihn vor Konflikten zwischen Kamin, Haustür und Parkplatz.

Unfallversicherung: Absturzrisiken an der Dachkante

Der Weihnachtsmann arbeitet unter extremen Bedingungen. Vereiste Dachziegel, glitschige Regenrinnen und enge Kamine erhöhen das Risiko bei jeder Landung. Ein Fehltritt kann zu schweren Verletzungen führen. Die Krankenversicherung übernimmt die Akutversorgung, zahlt jedoch nicht bei langfristigen Folgen. Weil Weihnachtsmann in Deutschland keine offizielle Berufsbezeichnung ist, muss Santa sein Risiko privat absichern. Daher ist eine private Unfallversicherung für ihn unverzichtbar. Sie leistet bei dauerhafter Beeinträchtigung – etwa nach einem Sturz vom Dach oder einer Rauchvergiftung im Kamin. Die Invaliditätszahlung sichert seine Existenz, falls Santa nicht mehr arbeitsfähig ist. Kosten pro Jahr: 105 Euro. Abgesichert sind zudem Bergungs- und Rettungskosten sowie langfristige Folgen von Nahrungsmittelvergiftungen, etwa durch verdorbene Milch. Auch dauerhafte Beeinträchtigungen, die beim Retten entglittener Geschenke oder durch Eigenbewegungen und starke Kraftanstrengungen entstehen sind im Schutz enthalten.

Schlitten-Versicherung: Vollkasko für Rentiere inklusive

Da Rentiere in Deutschland nicht zulassungsfähig sind, nutzt der Weihnachtsmann einen robusten Pickup, Toyota Hilux, mit viel Stauraum als offiziellen Dienstwagen. Für einen Vollkaskoschutz zahlt der 55-jährige Modell-Santa aus Berlin rund 1.730 Euro jährlich. Mit abgesichert sind Schäden durch Tiere aller Art und in Folge grober Fahrlässigkeit. Wenn Stress am Weihnachtstag zu riskanten Manövern führt, summiert sich die Schadenssumme schnell.

Methodik

Das tatsächliche Alter des Weihnachtsmanns ist nicht belegbar. Für die Berechnungen wurde daher ein sehr erfahrenes Profil gewählt. Der Modell-Santa ist 55 Jahre alt, fährt einen ein Jahr alten Mercedes-Benz Sprinter in 10179 Berlin, legt jährlich 20.000 Kilometer zurück und ist in Schadenfreiheitsklasse 20 eingestuft. Die Hausratversicherung wurde für eine 80 Quadratmeter große Wohnung berechnet. Für die Unfallversicherung wurde eine Police mit Invaliditätsleistung sowie einer monatlichen Unfallrente von 500 Euro zugrunde gelegt.