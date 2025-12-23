2.099 Euro im Jahr: Diese Versicherungen retten dem Weihnachtsmann die Bescherung

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

2.099 Euro im Jahr: Diese Versicherungen retten dem Weihnachtsmann die Bescherung

Nadja-Feder
Nadja Feder

Senior Online-Redakteur Versicherungen

Stand: 23.12.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Einmal im Jahr liefert der Weihnachtsmann Millionen Geschenke aus, landet auf schneeglatten Dächern, rutscht durch enge Kamine und fährt in einer Nacht mehr Kilometer als andere in einem Jahr. Das Vergleichsportal Verivox hat ermittelt, welche Versicherungen der Weihnachtsmann für seinen nächtlichen Hochrisiko-Job bräuchte – und welche Leistungen nicht fehlen dürfen. Für seinen Rundumschutz zahlt Santa insgesamt 2.099 Euro pro Jahr.

Private Haftpflicht: Wenn Missgeschicke teuer werden

Während der Bescherung betritt der Weihnachtsmann in wenigen Stunden unzählige Häuser. Da bleibt es nicht aus, dass etwas zu Bruch geht. Zerkratztes Parkett durch schwere Stiefel, verrußte Teppiche oder umgestoßene Deko – all das kann schnell teuer werden. Eine Privathaftpflicht übernimmt solche Schäden und sie kostet nur 29 Euro im Jahr. Wichtig ist der Baustein für Gefälligkeitsschäden, falls der Modell-Santa spontan um Hilfe gebeten wird und dabei etwas beschädigt. Mitversichert sind auch ehrenamtliche Tätigkeiten und beruflicher Schlüsselverlust.

Hausratversicherung: Schutz vor Einbrechern und Adventsfeuer

Auch zu Hause braucht der Weihnachtsmann einen starken Versicherungsschutz. In seinem Haushalt lagern hochwertige Geschenke. Ein Einbruch kurz vor dem Fest wäre ein erheblicher Schaden – besonders dann, wenn er selbst die Haustür nicht richtig verschlossen hat. Genau für solche Fälle ist der Einschluss grober Fahrlässigkeit entscheidend.

"Bei vielen neueren Tarifen gehört der Schutz bei grober Fahrlässigkeit bereits zum Standard", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Wer seinen Vertrag seit drei Jahren oder länger nicht mehr geprüft hat, sollte das dringend nachholen. Ein Wechsel bringt oft besseren Schutz und senkt gleichzeitig die Kosten."

Zusätzlich schützt die Hausratversicherung vor Feuerschäden. Ein trockener Adventskranz, der zu dicht am Geschenkesack steht, kann in der Weihnachtszeit schnell einen Brandschaden verursachen. Die passende Police kostet den Weihnachtsmann rund 68 Euro pro Jahr für seine 80-Quadratmeter-Wohnung.

Rechtsschutz: Wenn das falsche Geschenk vor Gericht landet

Beschwerden am Heiligabend gehören zum Berufsrisiko. Ein falsches Geschenk sorgt nicht nur für große Enttäuschung, sondern könnte den Weihnachtsmann sogar zu einem Rechtsstreit zwingen. Aber auch unterwegs warten Risiken. Auf dem Weg zur nächsten Bescherung könnte es in Eile zu einem Blechschaden mit einem gestressten Last-Minute-Einkäufer kommen. Es steht Aussage gegen Aussage. Für solche Auseinandersetzungen braucht der Weihnachtsmann eine Privat- und Verkehrsrechtsschutzversicherung. Für rund 167 Euro im Jahr schützt sie ihn vor Konflikten zwischen Kamin, Haustür und Parkplatz.

Unfallversicherung: Absturzrisiken an der Dachkante

Der Weihnachtsmann arbeitet unter extremen Bedingungen. Vereiste Dachziegel, glitschige Regenrinnen und enge Kamine erhöhen das Risiko bei jeder Landung. Ein Fehltritt kann zu schweren Verletzungen führen. Die Krankenversicherung übernimmt die Akutversorgung, zahlt jedoch nicht bei langfristigen Folgen. Weil Weihnachtsmann in Deutschland keine offizielle Berufsbezeichnung ist, muss Santa sein Risiko privat absichern. Daher ist eine private Unfallversicherung für ihn unverzichtbar. Sie leistet bei dauerhafter Beeinträchtigung – etwa nach einem Sturz vom Dach oder einer Rauchvergiftung im Kamin. Die Invaliditätszahlung sichert seine Existenz, falls Santa nicht mehr arbeitsfähig ist. Kosten pro Jahr: 105 Euro. Abgesichert sind zudem Bergungs- und Rettungskosten sowie langfristige Folgen von Nahrungsmittelvergiftungen, etwa durch verdorbene Milch. Auch dauerhafte Beeinträchtigungen, die beim Retten entglittener Geschenke oder durch Eigenbewegungen und starke Kraftanstrengungen entstehen sind im Schutz enthalten.

Schlitten-Versicherung: Vollkasko für Rentiere inklusive

Da Rentiere in Deutschland nicht zulassungsfähig sind, nutzt der Weihnachtsmann einen robusten Pickup, Toyota Hilux, mit viel Stauraum als offiziellen Dienstwagen. Für einen Vollkaskoschutz zahlt der 55-jährige Modell-Santa aus Berlin rund 1.730 Euro jährlich. Mit abgesichert sind Schäden durch Tiere aller Art und in Folge grober Fahrlässigkeit. Wenn Stress am Weihnachtstag zu riskanten Manövern führt, summiert sich die Schadenssumme schnell.

Methodik

Das tatsächliche Alter des Weihnachtsmanns ist nicht belegbar. Für die Berechnungen wurde daher ein sehr erfahrenes Profil gewählt. Der Modell-Santa ist 55 Jahre alt, fährt einen ein Jahr alten Mercedes-Benz Sprinter in 10179 Berlin, legt jährlich 20.000 Kilometer zurück und ist in Schadenfreiheitsklasse 20 eingestuft. Die Hausratversicherung wurde für eine 80 Quadratmeter große Wohnung berechnet. Für die Unfallversicherung wurde eine Police mit Invaliditätsleistung sowie einer monatlichen Unfallrente von 500 Euro zugrunde gelegt.

Mehr zum Thema

Kfz-Versicherungen vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie
Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sollte es denselben Tarif, den Sie über Verivox abgeschlossen haben, doch woanders günstiger geben, bezahlen wir den Preisunterschied. Darauf geben wir Ihnen unser Wort.

Mehr erfahren

Kfz-Versicherung

  • 1-Klick-Kündigungsservice

    EXKLUSIVER VERIVOX Kündigungsservice:
    Beim Abschluss des neuen Vertrages kündigen wir – auf Wunsch – Ihren alten Vertrag. Für Sie: Einfach und kostenlos.

    Kündigungsgarantie:     Verivox garantiert eine rechtswirksame Kündigung. So sind Sie sicher, dass Ihr alter Vertrag fristgerecht endet, wenn Sie in die Kündigung eingewilligt haben und Ihre Angaben korrekt sind.

    Ohne Papier und ohne Unterschrift:     Eine Ummeldung bei Ihrer Zulassungsstelle ist nicht nötig. Die Behörde wird vom neuen Versicherer informiert.

  • Kostenlos vergleichen - ohne versteckte Gebühren

  • Kfz-Versicherung wechseln & bis zu 850 € sparen. Digital & einfach.

    Bis zu 850€ und 67% Ersparniss berechnet anhand von:

    *Versicherungswechsel; Volkswagen UP! (HSN: 0603, TSN: BGV), gebraucht, Neuwert ca. 16.000 €, Erstzulassung am 17.10.2017, Zulassung auf Halter: 01.08.2024, Versicherungsbeginn 01.08.2025, normales Kennzeichen, gewünschter Versicherungsschutz= Haftpflicht und Vollkasko mit 1000 € SB inkl. Teilkasko mit 150 € SB, Fahrer ist Versicherungsnehmer; Mann, geboren am 10.07.1960, Führerschein 10.07.1978 in Deutschland, ledig, Angestellter; PLZ 22145 - Hamburg, keine Punkte in Flensburg, nur private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 9.000 km/Jahr, Zweitwagen mit Vorversicherung, versichert auf VN mit Haftpflicht (SF 1) und Vollkasko (SF 1), Halter Erst- und Zweitwagen = VN, Erstwagen bei VHV mit Haftpflicht (SF 40) und Vollkasko (SF 40), nicht durch den Versicherer gekündigt; keine regulierten Schäden in den letzten 3 Jahren; Barkauf, Stellplatz= Garage, keine weiteren Rabatte, selbstbewohntes Wohneigentum; jährliche Beitragszahlweise. Anzeige aller möglichen Tarifvarianten. Bisheriger Tarif "WWK KFZ Basis mit XtraSchutz" zu einer Jahresprämie in Höhe von 1.252,09 Euro; demgegenüber 67% Einsparpotential mit dem Tarif "Verti Basis mit Kasko Clever Zweitfahrzeug Tarif" zu 402,00 Euro.

    Quelle: Verivox Versicherungsvergleich GmbH (08/2025)

Mehr rund um Versicherungen

Alle Beiträge

  • Mit der elektronischen Versicherungsbestätigung (eVB) können Sie gegenüber der Kfz-Zulassungsstelle nachweisen, dass Ihr anzumeldendes Fahrzeug über einen Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz verfügt.

    Die eVB-Nummer wird Ihnen vom Versicherungsunternehmen mitgeteilt und behält zumeist 12 Monate ihre Gültigkeit. In den meisten Fällen übermittelt der Versicherer die eVB-Nummer bereits kurz nach Antragstellung an Sie. Sie benötigen die eVB-Nummer, um glaubhaft zu belegen, dass Ihr Fahrzeug über eine vorläufige Deckung im Bereich der Kfz-Haftpflicht verfügt. Die Zulassungsbehörde ruft mithilfe der eVB-Nummer Ihre Daten ab. Nach der Überprüfung anhand der Personalien erfolgt die Zulassung Ihres Fahrzeugs.

  • Nein. Ihre neue Versicherungsgesellschaft übermittelt alle notwendigen Angaben einschließlich der neuen elektronischen Versicherungsbestätigung (eVB) an die zuständige Zulassungsbehörde. Sie selbst müssen keine Änderung der Daten veranlassen.

  • Die private Unfallversicherung ist dringend zu empfehlen für:

    • alle Freizeitsportler (Achtung: Einige Unfallversicherer schließen Risikosportarten mit erhöhter Unfallgefahr wie Motorradfahren, Mountainbiken, Tauchen oder Fallschirmspringen ausdrücklich vom Leistungsumfang aus. Prüfen und vergleichen Sie die Versicherungsbedingungen daher genau, bevor Sie sich für einen Anbieter entscheiden.)
    • Selbständige sowie Hausfrauen und -männer, da sie nicht über die Berufsgenossenschaften oder andere gesetzliche Unfallversicherungsträger versichert sind

  • Häufig zahlen die Versicherer nur mit Einschränkungen, wenn Sie als Hundehalter eine gesetzliche Vorschrift zum Anleinen Ihres Vierbeiners missachten und dadurch Dritte zu Schaden kommen. Es gibt jedoch Tarife, die auch beim Führen ohne Leine uneingeschränkt leisten.

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.