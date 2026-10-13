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Stromsteuersenkung für alle würde Haushalte um 3 Milliarden Euro entlasten

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 13.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Wird die Stromsteuer nun wie von Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert auch für private Verbraucher auf das europäische Mindestmaß gesenkt? Eine Verivox-Analyse zeigt: Das würde die Stromrechnung privater Haushalte um rund 7 Prozent senken und Verbraucher insgesamt um rund 3 Milliarden Euro entlasten.

Strompreis für Haushalte würde um rund 2 Cent sinken

Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte liegt im Oktober 2026 bei rund 34,36 Cent/kWh (brutto, inklusive Grundpreis). Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh bezahlt damit rund 1.375 Euro pro Jahr.

Die Stromsteuer für private Verbraucher liegt derzeit bei 2,05 Cent je Kilowattstunde (kWh). Das europäische Mindestmaß beträgt 0,1 Cent je kWh. Die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau würde den Strompreis für Haushalte um rund 2 Cent auf 32,04 Cent/kWh reduzieren, denn neben der Stromsteuer würde auch weniger Mehrwertsteuer fällig. Die jährlichen Stromkosten würden dann um rund 7 Prozent auf rund 1.282 Euro sinken, was einer Entlastung von 93 Euro entspräche.

Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer Entlastung von 65 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1.500 kWh) mit 35 Euro. Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte würde um rund 7 Prozent sinken.

Insgesamt verbrauchen die Privathaushalte in Deutschland jährlich etwas mehr als 130 Milliarden kWh Strom. Die Gesamtentlastung einer Stromsteuersenkung beliefe sich für sie demnach auf 3 Milliarden Euro.

"Die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für Haushalte wurde im Koalitionsvertrag von CDU und SPD angekündigt. Es wäre ein konkreter Schritt, um private Haushalte bei den Stromkosten zu entlasten. Entscheidend ist jetzt, dass aus der politischen Forderung auch eine konkrete Umsetzung wird. Für Verbraucher zählt am Ende, ob die Entlastung tatsächlich auf ihrer Stromrechnung ankommt", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Methodik

Die durchschnittlichen Strompreise entsprechen dem Verivox Haushaltspreis Strom. Der Stromverbrauch privater Haushalte lag laut AG Energiebilanzen im Jahr 2024 bei rund 132,2 Terawattstunden (TWh).

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    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Apolda, 99510
    Jahresverbrauch: 4.000 kWh

    Günstigster Tarif: KlickEnergie – KlickStrom, Kosten im ersten Jahr: 1.172,13 Euro
    Grundversorgungstarif: Energieversorgung Apolda GmbH – Grundversorgung, Kosten: 2.024,81 Euro

    Einsparung: 852,68 Euro
    (Stand: 02.10.2026)

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  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

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