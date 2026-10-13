Stromsteuersenkung für alle würde Haushalte um 3 Milliarden Euro entlasten

Heidelberg. Wird die Stromsteuer nun wie von Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert auch für private Verbraucher auf das europäische Mindestmaß gesenkt? Eine Verivox-Analyse zeigt: Das würde die Stromrechnung privater Haushalte um rund 7 Prozent senken und Verbraucher insgesamt um rund 3 Milliarden Euro entlasten.

Strompreis für Haushalte würde um rund 2 Cent sinken

Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte liegt im Oktober 2026 bei rund 34,36 Cent/kWh (brutto, inklusive Grundpreis). Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh bezahlt damit rund 1.375 Euro pro Jahr.

Die Stromsteuer für private Verbraucher liegt derzeit bei 2,05 Cent je Kilowattstunde (kWh). Das europäische Mindestmaß beträgt 0,1 Cent je kWh. Die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau würde den Strompreis für Haushalte um rund 2 Cent auf 32,04 Cent/kWh reduzieren, denn neben der Stromsteuer würde auch weniger Mehrwertsteuer fällig. Die jährlichen Stromkosten würden dann um rund 7 Prozent auf rund 1.282 Euro sinken, was einer Entlastung von 93 Euro entspräche.

Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer Entlastung von 65 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1.500 kWh) mit 35 Euro. Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte würde um rund 7 Prozent sinken.

Insgesamt verbrauchen die Privathaushalte in Deutschland jährlich etwas mehr als 130 Milliarden kWh Strom. Die Gesamtentlastung einer Stromsteuersenkung beliefe sich für sie demnach auf 3 Milliarden Euro.

"Die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für Haushalte wurde im Koalitionsvertrag von CDU und SPD angekündigt. Es wäre ein konkreter Schritt, um private Haushalte bei den Stromkosten zu entlasten. Entscheidend ist jetzt, dass aus der politischen Forderung auch eine konkrete Umsetzung wird. Für Verbraucher zählt am Ende, ob die Entlastung tatsächlich auf ihrer Stromrechnung ankommt", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Methodik

Die durchschnittlichen Strompreise entsprechen dem Verivox Haushaltspreis Strom. Der Stromverbrauch privater Haushalte lag laut AG Energiebilanzen im Jahr 2024 bei rund 132,2 Terawattstunden (TWh).