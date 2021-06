Strom statt Sprit: Wo sich der Umstieg besonders lohnt

Wo lohnt sich ein Umstieg auf ein Elektroauto besonders? Verivox hat die durchschnittlichen Strom- und Spritkosten in den 50 größten deutschen Städten untersucht. Das Fazit: Autofahrer in München und Bremen senken ihre Treibstoffkosten besonders stark, denn dort liegen die Strompreise deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt.

In München und Bremen sparen E-Autos am meisten

Die Preise für Superbenzin und Diesel schwanken in den 50 größten deutschen Städten, sie weichen jedoch selten mehr als 2 Prozent vom Bundesdurchschnitt ab, wie die Tankdaten für den Zeitraum Januar bis Mai 2021 von clever-tanken.de zeigen. Bei den Strompreisen gibt es im gleichen Zeitraum deutlich größere Schwankungen, die vor allem auf regional unterschiedlich hohe Netzgebühren zurückzuführen sind.

Den günstigsten Strom in den untersuchten Städten gibt es in München – hier liegt der Strompreis rund 11 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt, während die Spritpreise dort keine deutliche Abweichung vom Bundesschnitt zeigen. Wer auf Strom umstellt, spart hier auch am meisten – nämlich rund 517 Euro.

Auch die Autofahrer in Bremen und Mülheim würden überdurchschnittlich stark von einem Umstieg auf elektrischen Antrieb profitieren – 480 Euro können Autofahrer hier durchschnittlich im Jahr sparen.

Die höchsten Strompreise der 50 größten Städte werden in Stuttgart fällig. Sie liegen rund 10 Prozent über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Die Einsparung durch den Umstieg auf ein Elektroauto sinkt dadurch auf 401 Euro.

In Hamburg liegen die Stromkosten 8 Prozent über dem Durchschnitt, die Einsparung beträgt dann noch 408 Euro.In Ludwigshafen sind die Strompreise rund 6 Prozent höher als im Bundesschnitt. Dafür liegen die Kosten für Benzin und Diesel rund 2 Prozent niedriger als im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Einsparung durch den E-Antrieb sinkt dadurch auf 400 Euro - der niedrigste Wert in den 50 untersuchten Städten.

Umstieg auf Strom senkt durchschnittliche Treibstoffkosten in jeder Stadt

In allen untersuchten Städten ist Strom der günstigere Kraftstoff. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km liegen die Stromkosten im Bundesdurchschnitt im Jahr 2021 bei rund 586 Euro. Die Tankkosten (Super E10 und Diesel mengengewichtet berücksichtigt) für die gleiche Strecke liegen bei rund 1.038 Euro. Das entspricht einer jährlichen Einsparung von 453 Euro.

„Der Umstieg auf ein Elektroauto geht meistens mit höheren Anschaffungskosten einher, dafür sinken die Treibstoffkosten ganz beträchtlich“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. „Bei gleicher Fahrleistung kostet der notwendige Strom nur etwa halb so viel wie Benzin und über ein Drittel weniger als Diesel.“

Günstiger Stromtarif kann Ladekosten noch weiter senken

Wer sich mit dem Umstieg auf ein Elektroauto auch einen möglichst günstigen Stromtarif mit empfehlenswerten Bedingungen sucht, kann noch höhere Einsparungen erzielen. „Durch die Anschaffung eines Elektroautos steigt der jährliche Stromverbrauch deutlich an“, sagt Thorsten Storck.

„Umso wichtiger wird die Auswahl eines guten Stromtarifes. Die empfehlenswerten Angebote sind aktuell rund 16 Prozent günstiger als die Durchschnittspreise. Wer mehr als 10.000 Kilometer im Jahr zurücklegt, sollte auch über die Anschaffung eines separaten Stromzählers nachdenken. Denn dann können Energieversorger günstigere Netzentgelte berechnen und so die Stromkosten in der Regel noch einmal deutlich senken.“

Methodik

Die durchschnittlichen Strompreise entsprechen dem Verivox-Verbraucherpreisindex Strom (Zeitraum von Januar bis Mai 2021). Es wurde angenommen, dass das Elektroauto ausschließlich zu Hause aufgeladen wird und kein separater Zähler vorhanden ist.

Die Spritpreise in den 50 größten Städten wurden von clever-tanken.de für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 18.05.2021 ermittelt. Die Preise für Super E10 und Diesel wurden entsprechend der Verteilung im Fahrzeugbestand mengengewichtet.

Als Durchschnittsverbrauch für ein Elektroauto wurden 20 kWh/100 km angenommen, für einen Diesel-Antrieb wurden 7 l/100 km und für einen Benzin-Antrieb 7,8 l/100 km veranschlagt.