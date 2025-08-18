Strom in Hamburg am teuersten – Thüringen mit größter Wechselersparnis

Heidelberg. Die Stromkosten in Deutschland unterscheiden sich je nach Bundesland erheblich. Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Land liegen rund 29 Prozent (360 Euro). Besonders Haushalte in der teuren Grundversorgung zahlen teils mehrere Hundert Euro mehr als nötig. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox. Wer den Anbieter wechselt, kann je nach Region bis zu 870 Euro sparen.

Teurer Strom in Hamburg, günstiger Strom in Bremen

Die höchsten Strompreise werden derzeit in Hamburg fällig. Eine dreiköpfige Familie mit einem jährlichen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden bezahlt hier durchschnittlich 1.607 Euro. Das sind 360 Euro oder 29 Prozent mehr als im günstigsten Bundesland Bremen (1.247 Euro).

Auch in Berlin (1.487 Euro) und im Saarland (1.468 Euro) werden Haushalte überdurchschnittlich stark zur Kasse gebeten. Ein deutlich niedrigeres Preisniveau findet sich neben Bremen in Sachsen-Anhalt (1.324 Euro) und Sachsen (1.327 Euro).

"Für das Preisgefälle zwischen den Ländern sind vor allem die Netzentgelte verantwortlich. Sie werden für Nutzung und Instandhaltung der Stromleitungen sowie Bereitstellung und Ablesung der Zähler erhoben und sind regional unterschiedlich hoch," sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. Bundesweit werden für 4.000 Kilowattstunden Strom derzeit durchschnittlich 1.409 Euro fällig.

Anbieterwechsel senkt Stromrechnung deutlich

Die Verivox-Analyse zeigt auch große Unterschiede zwischen den Tarifarten. So beträgt das Preisgefälle zwischen der lokalen Grundversorgung und dem günstigsten überregionalen Neukundentarif mit Preisgarantie bundesweit 38 Prozent. Ein Haushalt, der aus der Grundversorgung wechselt, spart so durchschnittlich 671 Euro Stromkosten im Jahr.

In Thüringen ist die Ersparnis beim Wechsel des Stromanbieters dabei am höchsten. Haushalte sparen hier durch den Wechsel durchschnittlich 870 Euro jährlich ein. Hohe Ersparnisse lassen sich auch in Hamburg (795 Euro) und Berlin (752 Euro) erzielen. Im günstigen Bremen ist die Wechselersparnis erwartungsgemäß am niedrigsten. Dennoch sparen Haushalte hier im Schnitt noch 359 Euro mit einem Stromwechsel ein.

Methodik

Die durchschnittlichen Strompreise je Bundesland entsprechen dem von Verivox erhobenen Haushaltspreis Strom und beziehen sich auf einen Drei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden. Die Wechselersparnis resultiert aus einem Kostenvergleich der örtlichen Grundversorgungstarife und der günstigsten verfügbaren Angebote mit empfehlenswerten Bedingungen.