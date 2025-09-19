Cookie-Einstellungen

Mythos teure Beleuchtung: LED verursachen 90 Prozent weniger Stromkosten

Lundquist Neubauer

Lundquist Neubauer

Stand: 19.09.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Der Satz „Mach das Licht aus!“ wird in vielen deutschen Haushalten immer noch mit einem Bemühen um Sparsamkeit gleichgesetzt. Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zeigen jedoch: Während die Beleuchtung früher tatsächlich ein echter Kostenfresser war, kostet sie heute dank moderner LED-Lampen nur noch einen Bruchteil der früheren Summen.

Effizientere Lampen senken den Stromverbrauch

Die heute am weitesten verbreiteten LED-Lampen verbrauchen fast 90 Prozent weniger Strom als alte Glühlampen. Brennt beispielsweise eine 75-Watt-Glühbirne einen ganzen Tag lang, entstehen Kosten von rund 62 Cent. Eine LED-Lampe mit gleicher Leuchtkraft (950 Lumen) verursacht in 24 Stunden hingegen nur Kosten von knapp sieben Cent.

Wer seine Wohnung pro Jahr durchschnittlich vier Stunden pro Tag mit fünf Lampen à 950 Lumen beleuchtet, hätte mit alten Glühlampen Stromkosten von rund 190 Euro, mit modernen LED-Lampen hingegen nur von rund 20 Euro.

"Eine brennende Lampe in einem ungenutzten Raum verschwendet natürlich nach wie vor Energie”, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. "Es ist heute allerdings sehr viel weniger als noch vor 20 Jahren. Entsprechend weniger stark fällt es ins Gewicht, wenn mal versehentlich ein Licht angelassen wird.”

Spartipp: Große Stromfresser identifizieren

Um die Stromkosten im Haushalt entscheidend zu senken, muss zunächst ermittelt werden, wo die größten Stromfresser lauern. So können alte Kühl-Gefrierkombinationen beispielsweise allein für bis zu zehn Prozent der Stromrechnung verantwortlich sein. Hinzu kommt, dass alte Geräte auch im Stand-by-Betrieb viel Strom verbrauchen.

"Mit einem Strommessgerät lassen sich die größten Energiefresser identifizieren. Oft lohnt es sich, sehr alte Geräte durch neue zu ersetzen, denn der Anschaffungspreis ist häufig bereits nach wenigen Jahren durch die geringeren Stromkosten gedeckt. Durch das Ziehen des Steckers oder abschaltbare Steckerleisten lassen sich zudem Standby-Verluste wirksam eindämmen", sagt Thorsten Storck.

Methodik

Die Verbrauchswerte der Leuchtmittel stammen vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, die durchschnittlichen Beleuchtungszeiten von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Der durchschnittliche Haushaltspreis Strom wurde von Verivox erhoben. Die Verbrauchswerte zu Standby-Verlusten wurden von der unabhängigen Beratungsgesellschaft co2online übernommen.

  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

