Kostenunterschied erreicht Rekord-Hoch: Benziner tanken mehr als drei Mal so teuer wie Elektroautos

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Kostenunterschied erreicht Rekord-Hoch: Benziner tanken mehr als drei Mal so teuer wie Elektroautos

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 14.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg – Die aktuelle Explosion der Spritpreise macht Elektroautos immer attraktiver, denn ihre Verbrauchskosten sind im Vergleich zu Verbrennern niedriger als je zuvor. Wer ein E-Auto der Mittel- oder Oberklasse zu Hause auflädt, hatte im März 2026 rund 67 Prozent niedrigere Antriebskosten als mit einem Benziner und rund 53 Prozent niedrigere als mit einem Dieselfahrzeug. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox.

Benzinkosten drei Mal höher als Stromkosten

Im März 2026 lag der durchschnittliche Haushalts-Strompreis bei 31,24 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Ein Elektroauto der Mittel-/Oberklasse mit einem Durchschnittsverbrauch von 16,9 kWh verursachte somit bei einer monatlichen Fahrleistung von 1.000 km Stromkosten von rund 53 Euro.

Bei einem Benziner aus der Mittel-/Oberklasse kostete die gleiche Fahrleistung im März 2026 rund 160 Euro und bei einem Diesel rund 113 Euro. Damit war das Fahren mit einem Elektroauto im März 2026 im Durchschnitt 67 Prozent günstiger als bei einem Verbrenner mit E10 im Tank und 53 Prozent günstiger als mit einem Diesel.

Ein Liter Diesel war im März mit durchschnittlich 2,16 Euro zwar teurer als ein Liter Benzin E10 (2,02 Euro), der Durchschnittsverbrauch auf 100 km ist mit 5,2 Litern jedoch deutlich niedriger als bei einem Benziner mit 7,9 Litern.

Preisvorteil ist höher als bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs

Einen ähnlich starken Abstand zwischen den Antriebskosten von E-Autos und Verbrennern gab es zuletzt im März 2022 – kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Damals lagen die Kosten für 1.000 km mit dem E-Auto bei durchschnittlich 63 Euro, beim Benziner waren es 164 Euro und beim Diesel 111 Euro.

"Die große Differenz der Antriebskosten zwischen E-Autos und Verbrennern wird sich im April 2026 aller Voraussicht nach noch weiter verstärken. Denn die Spritpreise sind im laufenden Monat noch stärker gestiegen, die Strompreise würden hingegen erst bei längerer Dauer des Konflikts im Nahen Osten nachziehen", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Aufladung an der Wallbox deutlich günstiger als an Ladesäulen

Um den vollen Preisvorteil bei den Antriebskosten auszuschöpfen, ist jedoch eine heimische Wallbox notwendig. Ein Vergleich der Strompreise zeigt: Das Laden mit Haushaltsstrom an der Wallbox (31,24 Cent/kWh) ist deutlich günstiger als das Laden an öffentlichen Ladesäulen (52 Cent/kWh bei Normalladung bzw. 60 Cent/kWh bei Schnellladung). Das Laden unterwegs ist somit 66 Prozent (Normalladung) bzw. 92 Prozent (Schnellladung) teurer als zu Hause.

Im Vergleich zu Benzin und Diesel ist das Aufladen aber selbst an teuren Ladesäulen günstiger als die Fahrt mit einem Verbrenner. So verursachte die Normalladung an einer Ladesäule im März 2025 Stromkosten von 88 Euro für 1.000 km, per Schnellladung waren es 101 Euro. Damit war selbst die teure Schnellladung 37 Prozent günstiger als Benzin und 10 Prozent günstiger als Diesel.

"E-Autos lohnen sich vor allem für Haushalte, die das Auto zu Hause günstig aufladen können. Wer zusätzlich zu einer eigenen Wallbox noch eine Photovoltaikanlage mit Heimspeicher hat, kann mit einem guten Energiemanagementsystem die Antriebskosten des E-Autos noch weiter senken", sagt Thorsten Storck.

Methodik

Der durchschnittliche Haushaltsstrompreis wurde von Verivox erhoben. Die durchschnittlichen Benzin- und Dieselpreise stammen vom ADAC.

Laut einer Umfrage des Energieversorgers Eon im Jahr 2025 laden 71 Prozent der Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos in der Regel zu Hause auf. Daher ist für einen Kostenvergleich der durchschnittliche Strompreis für Haushalte (31,24 Cent/kWh im März 2026) ausschlaggebend. An öffentlichen Ladesäulen können je nach Anbieter und Aufladungsart aber auch deutlich höhere Kosten entstehen. Der Ökostromanbieter Lichtblick hat die Durchschnittspreise für Ladesäulen im Juni 2025 erhoben.

Die Verbrauchswerte der unterschiedlichen Antriebsarten wurden dem Energiekostenvergleich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie entnommen. Sie beruhen auf der Auswertung der jeweils drei meistverkauften Fahrzeugmodelle in den Segmenten Kleinwagen/Kompaktklasse und Mittel-/Oberklasse und der jeweiligen benötigten Antriebsenergie nach Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP).

Mehr zum Thema

Jetzt Stromtarif sichern

Preisgarantie Siegel

Sicherheit durch Preisgarantie
Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

Stromvergleich

  • Sicherheit durch Preisgarantie

    Sicherheit durch Preisgarantie
    Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

  • Bis zu 500 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Würzburg Altstadt, 97072
    Jahresverbrauch: 4.000 kWh

    Günstigster Tarif: eprimo – eprimoStrom PrimaKlima 18, Kosten im ersten Jahr: 998,14 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Würzburg AG – Mein Frankenstrom Komfort, Kosten: 1.544,73 Euro

    Einsparung: 546,59 Euro
    (Stand: 13.04.2026)

  • Über 12.000 Tarife im Vergleich

Mehr rund um Strom

Alle Beiträge
  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.