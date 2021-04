Hohe Stromkosten: Bequemlichkeit kostet Verbraucher 2,9 Milliarden

Nach wie vor bezieht über ein Viertel der Haushalte in Deutschland Strom über den Grundversorgungstarif des örtlichen Anbieters – die mit Abstand teuerste Tarifgruppe. Weil sich diese rund 10 Millionen Haushalte weder um einen Stromanbieterwechsel noch um einen günstigeren Tarif beim aktuellen Anbieter kümmern, bezahlen sie in diesem Jahr rund 2,9 Milliarden Euro mehr als nötig.

Strom-Grundversorgung ist immer weit verbreitet – aber sehr teuer

Den Grundversorgungstarif des örtlichen Stromanbieters bekommen alle Haushalte, die sich beim Hausbau oder beim Neueinzug nicht um ein günstigeres Angebot kümmern. Der Vorteil des Grundversorgungstarifs: Er ist für alle Kunden verfügbar und kann jederzeit gekündigt werden. Der große Nachteil: Er ist richtig teuer.

Eine Kilowattstunde (kWh) Strom im Grundversorgungstarif kostet im bundesdeutschen Durchschnitt derzeit 33,78 Cent/kWh. Im günstigsten verfügbaren Tarif mit empfehlenswerten Bedingungen inklusive Neukundenbonus liegt der Preis im Bundesschnitt aktuell bei 24,64 Cent/kWh. Die Haushalte im Grundversorgungstarif könnten ihren Strom rund 27 Prozent günstiger beziehen.

Verbraucher verschenken 2,9 Milliarden Euro

Laut dem aktuellen Monitoringbericht der Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2019 rund 31,5 Milliarden Kilowattstunden Strom zu den Bedingungen der Grundversorgung an Haushalte abgegeben. Auf Basis dieser Verbrauchsmenge zahlen die Kunden der Grundversorgung im Jahr 2021 rund 10,6 Milliarden Euro für Strom. Im günstigsten Tarif würden hingegen nur 7,7 Milliarden Euro an Stromkosten fällig, was eine Ersparnis von rund 2,9 Milliarden Euro bedeutet.

„Seit über 20 Jahren können Haushalte in Deutschland ihren Stromanbieter frei wählen. Dass über ein Viertel der Stromkunden dennoch freiwillig im teuersten Tarif verharrt, ist erstaunlich“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Stromanbieterwechsel ist einfach und sicher

Wer noch den teuren Strom-Grundversorgungstarif bezieht, sollte sich in jedem Fall um einen günstigeren Stromtarif kümmern. Der neue Stromanbieter übernimmt die Kündigung beim bisherigen Versorger und es sind keine technischen Änderungen notwendig. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung ist gesetzlich garantiert. Je nach Stromverbrauch kann die Haushaltskasse durch einen günstigeren Tarif um mehrere Hundert Euro pro Jahr entlastet werden.