Große regionale Unterschiede beim Stromanbieterwechsel: Spitzenreiter Rheinland-Pfalz, Bremen Schlusslicht

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Große regionale Unterschiede beim Stromanbieterwechsel: Spitzenreiter Rheinland-Pfalz, Bremen Schlusslicht

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 03.02.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Beim Wechselverhalten der deutschen Stromkunden zeigen sich erhebliche regionale Unterschiede. Während Verbraucher in Rheinland-Pfalz 30 Prozent häufiger den Stromanbieter wechseln als der Bundesdurchschnitt, wird in Bremen weniger als halb so oft gewechselt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Stromanbieterwechsel im Jahr 2025 über das Vergleichsportal Verivox.

Wechsel aus der Grundversorgung spart überall Hunderte Euro

Verivox hat neben der Wechselhäufigkeit auch das Sparpotenzial für einen Drei-Personenhaushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden in der örtlichen Grundversorgung im Jahr 2025 ermittelt. Demnach konnten Haushalte je nach Bundesland zwischen 397 Euro (Bremen) und 882 Euro (Thüringen) durch einen Wechsel in einen günstigen Tarif sparen.

Wechselhäufigkeit und Sparpotenzial hängen aber nur bedingt zusammen: Während in Bremen entsprechend des niedrigen Sparpotenzials am seltensten gewechselt wurde (Wechselindex 45), liegt die Wechselquote in Thüringen trotz des höchsten Sparpotenzials nur leicht über dem bundesweiten Durchschnitt (Wechselindex 103). In Rheinland-Pfalz, wo der Wechselindex mit 130 Punkten am höchsten liegt, ist auch die Wechselersparnis von 719 Euro überdurchschnittlich hoch.

"Die Wechselhäufigkeit hängt neben rein wirtschaftlichen Anreizen auch von Faktoren wie Haushaltsgröße, Eigentümerquote, Informationsstand und regionalen Mentalitäten ab", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

In diesen Bundesländern wechseln Verbraucher trotz hohem Sparpotenzial selten

In einigen Bundesländern ist die Wechselquote gering, obwohl das Sparpotenzial vergleichsweise hoch ist: So konnten Haushalte in Berlin durch einen Wechsel in einen günstigeren Tarif im letzten Jahr rund 777 Euro sparen – das sind rund 12 Prozent mehr als im Bundesschnitt. Dennoch liegt der Wechselindex mit 77 deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 100. Deutlich wird das ungenutzte Sparpotenzial auch in Hamburg: Hier waren Einsparungen von 763 Euro möglich, doch der Wechselindex liegt bei nur 89.

Die Daten zeigen zudem auch ein Ost-West-Gefälle: Während die alten Bundesländer einen Wechselindex von 101 aufweisen, liegt dieser in den neuen Bundesländern bei nur 93 – obwohl die Einsparungen dort sogar etwas höher liegen.

"Noch immer verschwenden Verbraucher Hunderte Euro im Jahr, weil sie in zu teuren Verträgen stecken und nicht den Stromanbieter wechseln. Dabei ist ein Wechsel in wenigen Minuten erledigt und niemand muss befürchten, im Dunkeln zu stehen. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist gesetzlich garantiert", so Storck.

Fast ein Viertel der Haushalte sind im teuersten Stromtarif

Laut dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur beziehen 22 Prozent der Haushalte Strom zu den Bedingungen der Grundversorgung vom örtlichen Anbieter. 38 Prozent beziehen einen Laufzeittarif des örtlichen Grundversorgers und 40 Prozent werden von einem überregionalen Anbieter versorgt.

Ein einzelner Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh) konnte im Jahr 2025 durch den Wechsel von der Grundversorgung zum günstigsten verfügbaren Stromtarif mit Preisgarantie durchschnittlich 693 Euro pro Jahr einsparen.

Methodik

Die Auswertung berücksichtigt die bei Verivox abgeschlossenen Stromverträge im Jahr 2025. Um die Häufigkeit der Anbieterwechsel abzubilden, wurde ein Index erstellt, bei dem der Bundesdurchschnitt 100 Punkten entspricht. Regionen mit Werten unter 100 wechseln seltener den Anbieter als im bundesweiten Durchschnitt.

Mehr zum Thema

Jetzt Stromtarif sichern

Stromvergleich

  • Strom ab 0,24 Euro/kWh

  • Bis zu 850 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Mönchengladbach, 41238
    Jahresverbrauch: 4.000 kWh

    Günstigster Tarif: immergrün! Spar Smart FairMax, Kosten im ersten Jahr: 961,55 Euro
    Grundversorgungstarif: NEW Strom Comfort plus, Kosten: 1.847,13 Euro

    Einsparung: 885,58 Euro
    (Stand: 09.01.2026)

  • über 12.000 Tarife im Vergleich

Mehr rund um Strom

Alle Beiträge
  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.