Energiewende: Strom-Leitwarte wird aufgerüstet

Die Energiewende wird zu einer immer größeren Herausforderung für die Steuerung der Stromnetze in Deutschland und Europa. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat deshalb rund 100 Millionen Euro in eine neue Netzleitwarte in Brauweiler bei Köln investiert, wie das Unternehmen am Donnerstag berichtete. Die Hauptschaltleitung (HSL) sei «das Betriebssystem der Energiewende», sagte Vorstandschef Hans-Jürgen Brick.