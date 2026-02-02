Cookie-Einstellungen

Elektroautos tankten 2025 bis zu 56 Prozent günstiger als Verbrenner

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 02.02.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Die Antriebskosten von E-Autos waren im vergangenen Jahr deutlich niedriger als die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Wer ein E-Auto der Mittel- oder Oberklasse zu Hause auflud, hatte im Vergleich zu einem Benziner rund 56 Prozent niedrigere Antriebskosten. Im Vergleich zu Dieselfahrzeugen lagen die Kosten noch rund 30 Prozent niedriger. Das hat eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox ergeben.

Lade-Strom zu Hause deutlich günstiger als Benzin und Diesel

Im Jahr 2025 lag der durchschnittliche Stromverbrauch von Elektroautos der Mittel- und Oberklasse bei 16,86 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer. Bei einem durchschnittlichen Haushalts-Strompreis von 34,76 Cent/kWh entstanden dadurch Kosten von 5,86 Euro pro 100 Kilometer. Hochgerechnet auf eine jährliche Fahrleistung von 12.000 Kilometern ergaben sich somit Ladekosten von 703 Euro.

Benziner der gleichen Fahrzeugklasse verbrauchten im Durchschnitt 7,9 Liter pro 100 Kilometer. Bei einem durchschnittlichen Benzinpreis von 1,688 Euro pro Liter beliefen sich die Kosten für 100 Kilometer auf 13,34 Euro und für 12.000 Kilometer auf rund 1.600 Euro – mehr als doppelt so viel wie die Ladekosten für ein E-Auto.

Diesel-Pkw verbrauchten durchschnittlich 5,2 Liter. Mit einem Dieselpreis von 1,611 Euro pro Liter entstanden Kosten von 8,38 Euro pro 100 Kilometer, bzw. 1.005 Euro für 12.000 Kilometer.

Tankkostenvergleich 2025 Mittelklasse Oberklasse

Bei Kleinwagen und Kompaktmodellen fielen die durchschnittlichen Verbräuche insgesamt niedriger aus (Strom 15,9 kWh/100 km, Benzin 6 Liter/100 km, Diesel 4,8 Liter/100 km). Doch auch hier fuhren E-Autos gegenüber Benzinern noch 45 Prozent und gegenüber Dieselfahrzeugen 29 Prozent günstiger.

Tankkostenvergleich 2025 Kleinwagen Kompaktklasse

Preisvorteil von E-Autos abhängig von der Ladesituation

Wer das E-Auto nicht zu Hause, sondern an einer öffentlichen Ladesäule auftankte, musste jedoch deutlich mehr bezahlen. Hier lag der durchschnittliche Kilowattstundenpreis bei 52 Cent/kWh bei Normalladung (Wechselstrom) beziehungsweise 60 Cent/kWh bei Schnellladung (Gleichstrom). Die Kosten für 100 km lagen bei 8,77 Euro bzw. 10,12 Euro. Das entspricht 1.052 Euro bzw. 1.214 Euro für 12.000 km Jahresfahrleistung.

Entsprechend schmolz der Preisvorteil von Strom an öffentlichen Ladesäulen mit herkömmlicher Aufladung gegenüber Benzin auf 34 Prozent, Diesel war sogar 5 Prozent günstiger als Strom. Bei der teureren Schnellladung an öffentlichen Ladesäulen lag der Preisvorteil gegenüber Benzin nur noch bei 24 Prozent, verglichen mit Diesel wäre das Betanken des Stromers dann sogar 21 Prozent teurer.

"Wer an einer Wallbox zu Hause aufladen kann und einen durchschnittlichen Strompreis bezahlt, hat mit dem E-Auto deutlich niedrigere Antriebskosten als mit einem Verbrenner", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. "Wer hingegen regelmäßig auf öffentliche Ladesäulen angewiesen ist, profitiert finanziell deutlich weniger."

Methodik

Laut einer Umfrage des Energieversorgers Eon im Jahr 2025 laden 71 Prozent der Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos in der Regel zu Hause auf. Daher ist für einen Kostenvergleich der durchschnittliche Strompreis für Haushalte (34,76 Cent/kWh im Jahr 2025) ausschlaggebend. An öffentlichen Ladesäulen können je nach Anbieter und Aufladungsart aber auch deutlich höhere Kosten entstehen. Der Ökostromanbieter Lichtblick hat die Durchschnittspreise für Ladesäulen im Juni 2025 erhoben.

Die durchschnittlichen Benzin- und Dieselpreise stammen vom ADAC. Die Verbrauchswerte der unterschiedlichen Antriebsarten wurden dem Energiekostenvergleich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie entnommen. Sie beruhen auf der Auswertung der jeweils drei meistverkauften Fahrzeugmodelle in den Segmenten Kleinwagen/Kompaktklasse und Mittel-/Oberklasse und der jeweiligen benötigten Antriebsenergie nach Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP) Die durchschnittliche Fahrleistung richtet sich nach den aktuellsten Zahlen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (Seite 153). Der durchschnittliche Haushaltsstrompreis wurde anhand des Verivox Haushaltspreis Strom erhoben.

  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

