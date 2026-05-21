Blackout: Zwei Drittel der Deutschen halten Stromversorgung für sicher

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Blackout: Zwei Drittel der Deutschen halten Stromversorgung für sicher

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 21.05.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hält die Stromversorgung hierzulande für sicher. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox. Gleichzeitig ist das Vertrauen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken: Aktuell schätzen 64 Prozent der Befragten die Stromversorgung in Deutschland als sicher oder sehr sicher ein, vor einem Jahr waren es noch 69 Prozent. Zudem bezweifelt die Mehrheit der Befragten, dass Behörden und Verantwortliche gut auf einen größeren Stromausfall vorbereitet sind.

Vertrauen in Stromversorgung ist leicht rückläufig

Im Jahresvergleich ist der Anteil der Menschen, die die Stromversorgung in Deutschland für sicher halten, um rund fünf Prozentpunkte gesunken. Ein möglicher Grund hierfür könnte der Stromausfall in Berlin nach einem Brandanschlag zu Beginn des Jahres sein. Rund 45.000 Haushalte und über 2.000 Betriebe waren tagelang von der Stromversorgung abgeschnitten.

Als größte Bedrohungen für die Stromversorgung werden Terrorangriffe und Sabotageakte (58 Prozent) sowie Cyber-Attacken (51 Prozent) wahrgenommen. Risikofaktoren wie veralteten Stromnetze (30 Prozent) und Naturkatastrophen (28 Prozent) werden eine geringere Bedeutung zugeschrieben.

"Das Stromnetz in Deutschland gehört zu den zuverlässigsten weltweit und zählt auch im europäischen Vergleich zur Spitzengruppe. Dennoch besteht immer das Risiko eines Stromausfalls und möglichst alle Haushalte sollten darauf vorbereitet sein”, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Mehrheit zweifelt an öffentlichen Stellen

55 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Behörden und Verantwortlichen eher nicht gut oder unzureichend auf einen Blackout vorbereitet sind. Damit traut mehr als die Hälfte der Befragten den öffentlichen Stellen keinen guten Umgang mit einem größeren Stromausfall zu. Das sind rund 8 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Nur noch 13 Prozent der Befragten glauben an eine sehr gute oder gute Vorbereitung. Im Jahr zuvor waren es noch 22 Prozent.

Nur ein knappes Drittel wäre auf einen Blackout vorbereitet

70 Prozent der Befragten geben an, sich nicht konkret auf einen Stromausfall vorzubereiten. Nur 30 Prozent haben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Im Vergleich zur Befragung ein Jahr zuvor ist der Anteil der Menschen, die auf einen Stromausfall vorbereitet sind, um rund drei Prozent gestiegen.

Dabei geben Befragte mit Hochschulabschluss und einem Haushaltsnettoeinkommen von über 5.000 Euro signifikant häufiger (36 Prozent) an, auf einen Stromausfall vorbereitet zu sein, als andere Gruppen.

Häufigste Blackout-Vorsorge: Beleuchtung, Nahrung und Wasser

Wenn sich die Befragten auf einen Stromausfall vorbereiten, dann am häufigsten, indem sie für Leuchtmittel wie Kerzen oder Taschenlampen sorgen (69 Prozent). Auch Vorräte an Nahrung (64 Prozent) und Wasser (56 Prozent) haben viele bereitgestellt. Eine Powerbank für den Fall eines Stromausfalls halten 55 Prozent der Befragten bereit, zusätzliche Vorkehrungen für Wärme und Schutz haben 52 Prozent getroffen. Selten wird für eigene Elektrizität per Notstromaggregat gesorgt (21 Prozent). Sprit haben nur 16 Prozent eingelagert. Acht Prozent geben an, sich im Bereich Selbstverteidigung/Bewaffnung vorbereitet zu haben.

Methodik

Die Umfragedaten wurden vom Marktforschungsinstitut Innofact im April 2026 online erhoben. Befragt wurden 1.013 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

Mehr zum Thema

Jetzt Stromtarif sichern

Preisgarantie Siegel

Sicherheit durch Preisgarantie
Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

Stromvergleich

  • Sicherheit durch Preisgarantie

    Sicherheit durch Preisgarantie
    Die Preise am Markt steigen. Achten Sie daher bei Ihrem Wechsel auf die Preisgarantien des jeweiligen Tarifs. So können Sie sich bis zu 24 Monate Preisgarantie sichern und müssen sich keine Sorgen um eine Preiserhöhung machen.

  • Bis zu 500 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Göttingen, 37075
    Jahresverbrauch: 4.000 kWh

    Günstigster Tarif: PLUS STROM – PlusStrom GRÜNFAIR, Kosten im ersten Jahr: 953,77 Euro
    Grundversorgungstarif: E.ON Grundversorgung Strom, Kosten: 1.530,21 Euro

    Einsparung: 576,44 Euro
    (Stand: 08.05.2026)

  • Über 12.000 Tarife im Vergleich

Mehr rund um Strom

Alle Beiträge
  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.