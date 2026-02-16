Cookie-Einstellungen

Analyse: Strompreise sinken in den kommenden Monaten weiter

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 16.02.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Der seit Jahresbeginn anhaltende Trend sinkender Strompreise für Haushalte setzt sich fort. Für Februar, März und April haben regionale Grundversorger 101 Preissenkungen um durchschnittlich 15 Prozent angekündigt. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh wird so um durchschnittlich 279 Euro entlastet. Insgesamt werden rund 3,4 Millionen Haushalte künftig niedrigere Strompreise bezahlen. Das hat eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox ergeben. 

Niedrigere Netzgebühren und Großhandelspreise wirken sich preissenkend aus

Zum Jahreswechsel haben bereits rund die Hälfte der insgesamt 780 Strom-Grundversorger in Deutschland die Strompreise durchschnittlich um 9 Prozent gesenkt. In den kommenden Monaten folgen nun 101 weitere Preissenkungen.

"Die Strompreissenkungen sind möglich, da die Stromnetzgebühren infolge des milliardenschweren Bundeszuschusses zum Jahreswechsel um rund 16 Prozent gesunken sind. Hinzu kommen niedrigere Großhandelspreise für das Jahr 2026 und das relativ hohe Preisniveau, auf dem sich viele der jetzt sinkenden Stromtarife zuvor befunden haben", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Durchschnittlicher Grundversorgungspreis sinkt im Jahresvergleich um 8 Prozent

Während ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh vor einem Jahr im bundesweiten Durchschnitt noch rund 1.764 Euro bezahlte, sind es aktuell rund 1.631 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rund 8 Prozent.

Dennoch liegt das Preisniveau der Strom-Grundversorgung mit einem durchschnittlichen Kilowattstundenpreis von knapp 41 Cent (brutto inklusive Grundpreis) deutlich höher als bei anderen Stromtarifen. Im günstigsten Angebot der regionalen Stromversorger werden aktuell im Bundesschnitt rund 32 Cent pro kWh (inklusive Bonus) fällig, die günstigsten Angebote der überregionalen Versorger liegen im bundesweiten Durchschnitt bei rund 24 Cent pro kWh (inklusive Bonus).

"Da viele Tarife auch nach der Preissenkung teurer als nötig sind, sollten Haushalte die für sie verfügbaren Tarife prüfen”, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Methodik

Für die Preisänderungen hat Verivox die verfügbaren veröffentlichungspflichtigen Strompreise für Bestandskunden der 780 örtlichen Strom-Grundversorger in Deutschland ausgewertet. Laut dem letzten Monitoringbericht der Bundesnetzagentur befindet sich noch knapp ein Viertel der Haushalte in der Strom-Grundversorgung.

  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

