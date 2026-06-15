Analyse: Ökostromtarife so beliebt wie nie

Heidelberg. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich beim Stromanbieterwechsel für Ökostrom: Rund 81 Prozent aller Vertragswechsel entfallen in diesem Jahr auf Tarife mit 100 Prozent erneuerbaren Energien – so viele wie nie zuvor. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor.

Nachfrage nach Ökostrom steigt kontinuierlich

Ökostrom hat sich beim Anbieterwechsel inzwischen zum Standard entwickelt. Vor fünf Jahren entschieden sich rund 68 Prozent der Wechselkunden für einen Ökostromtarif. Aktuell liegt dieser Anteil bereits bei 81 Prozent aller über Verivox abgeschlossenen Stromverträge.

"Nicht immer müssen Umwelt- und Klimaschutz das Hauptmotiv für den Abschluss eines Ökostromtarifs sein. In vielen Fällen sind Angebote, bei denen der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt, inzwischen auch am günstigsten," erklärt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Ökostromtarife günstiger als durchschnittliche Strompreise

Aktuell liegt der durchschnittliche Haushaltspreis für Strom bei rund 31,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die günstigsten Ökostromtarife kosten dagegen im Schnitt nur 21,9 Cent pro kWh. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 kWh kann durch den Wechsel vom durchschnittlichen Stromtarif zum günstigsten Ökostromtarif rund 400 Euro pro Jahr sparen.

Ökostrom bedeutet nicht automatisch, dass der Strom aus der heimischen Steckdose ausschließlich aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen stammt. Viele Versorger erwerben Herkunftsnachweise für tatsächlich erzeugten Ökostrom aus Deutschland oder Europa und können ihre Tarife dadurch als Ökostrom ausweisen. Rund 67 Prozent der im Jahr 2026 gewählten Wechseltarife gehören zu dieser Kategorie.

Daneben gibt es auch Ökostromtarife, die über den Herkunftsnachweis hinaus den Ausbau erneuerbarer Energien aktiv fördern. Dies kann durch Ökostromlabel wie das "Grüner Strom Label" oder "OK Power" nachgewiesen werden. Im Jahr 2026 machen diese Tarife rund 14 Prozent aller Stromwechsel aus.

Auch diese Tarife sind mit aktuell rund 22,7 Cent pro kWh deutlich günstiger als der Durchschnitt. Gegenüber dem durchschnittlichen Strompreis ergibt sich für einen Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch ein Sparpotenzial von rund 340 Euro pro Jahr.

Methodik

Alle Stromanbieterwechsel, die im Jahr 2026 über Verivox durchgeführt wurden, wurden hinsichtlich ihrer Tarifmerkmale analysiert. Der durchschnittliche Strompreis für einen Haushalt wurde auf Basis der unterschiedlichen Tarifgruppen (Grundversorgungstarif, günstigster Tarif beim örtlichen Versorger, günstigster Neukundentarif) gewichtet.