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Analyse: Ökostromtarife so beliebt wie nie

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 15.06.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich beim Stromanbieterwechsel für Ökostrom: Rund 81 Prozent aller Vertragswechsel entfallen in diesem Jahr auf Tarife mit 100 Prozent erneuerbaren Energien – so viele wie nie zuvor. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor.

Nachfrage nach Ökostrom steigt kontinuierlich

Ökostrom hat sich beim Anbieterwechsel inzwischen zum Standard entwickelt. Vor fünf Jahren entschieden sich rund 68 Prozent der Wechselkunden für einen Ökostromtarif. Aktuell liegt dieser Anteil bereits bei 81 Prozent aller über Verivox abgeschlossenen Stromverträge.

"Nicht immer müssen Umwelt- und Klimaschutz das Hauptmotiv für den Abschluss eines Ökostromtarifs sein. In vielen Fällen sind Angebote, bei denen der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt, inzwischen auch am günstigsten," erklärt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Ökostromtarife günstiger als durchschnittliche Strompreise

Aktuell liegt der durchschnittliche Haushaltspreis für Strom bei rund 31,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die günstigsten Ökostromtarife kosten dagegen im Schnitt nur 21,9 Cent pro kWh. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 kWh kann durch den Wechsel vom durchschnittlichen Stromtarif zum günstigsten Ökostromtarif rund 400 Euro pro Jahr sparen.

Ökostrom bedeutet nicht automatisch, dass der Strom aus der heimischen Steckdose ausschließlich aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen stammt. Viele Versorger erwerben Herkunftsnachweise für tatsächlich erzeugten Ökostrom aus Deutschland oder Europa und können ihre Tarife dadurch als Ökostrom ausweisen. Rund 67 Prozent der im Jahr 2026 gewählten Wechseltarife gehören zu dieser Kategorie.

Daneben gibt es auch Ökostromtarife, die über den Herkunftsnachweis hinaus den Ausbau erneuerbarer Energien aktiv fördern. Dies kann durch Ökostromlabel wie das "Grüner Strom Label" oder "OK Power" nachgewiesen werden. Im Jahr 2026 machen diese Tarife rund 14 Prozent aller Stromwechsel aus.

Auch diese Tarife sind mit aktuell rund 22,7 Cent pro kWh deutlich günstiger als der Durchschnitt. Gegenüber dem durchschnittlichen Strompreis ergibt sich für einen Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch ein Sparpotenzial von rund 340 Euro pro Jahr.

Methodik

Alle Stromanbieterwechsel, die im Jahr 2026 über Verivox durchgeführt wurden, wurden hinsichtlich ihrer Tarifmerkmale analysiert. Der durchschnittliche Strompreis für einen Haushalt wurde auf Basis der unterschiedlichen Tarifgruppen (Grundversorgungstarif, günstigster Tarif beim örtlichen Versorger, günstigster Neukundentarif) gewichtet.

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  • Bis zu 850 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Solingen / Solingen-Mitte, 42651
    Jahresverbrauch: 4.000 kWh

    Günstigster Tarif: PLUS STROM – PlusStrom GRÜNFAIR, Kosten im ersten Jahr: 921,30 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Solingen Klingenstrom Basis Privat, Kosten: 1.777,39 Euro

    Einsparung: 856,09 Euro
    (Stand: 11.06.2026)

  • Über 12.000 Tarife im Vergleich

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  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

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