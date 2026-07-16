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Analyse: Dynamische Stromtarife günstiger als Grundversorgung aber teurer als Festpreistarife

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 16.07.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Verbraucher mit intelligenten Stromzählern können ihren Stromverbrauch in günstige Zeiten verlagern und so mit dynamischen Stromtarifen profitieren. Eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt jedoch: Im ersten Halbjahr 2026 bezogen Haushalte Strom mit wettbewerblichen Festpreistarifen günstiger als mit dynamischen Tarifen. Selbst wenn eine dreiköpfige Familie ihren Verbrauch teilweise in günstige Stunden verlagerte, zahlte sie im Durchschnitt bis zu 123 Euro mehr. Gegenüber der oftmals teuren Grundversorgung boten dynamische Tarife dagegen deutliche Einsparungen.

Dynamische Tarife schlagen örtliche Grundversorgungstarife

Ein Drei-Personen-Haushalt bezahlte mit einem dynamischen Tarif, bei dem sich der Strompreis fortlaufend an den Strombörsenpreisen ausrichtet, im ersten Halbjahr 2026 rund 645 Euro. Wer Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner flexibel zu den günstigsten Zeiten des Tages nutzte, konnte diese Stromkosten um rund 41 Euro auf 604 Euro senken. Das liegt deutlich unter der Grundversorgung mit 787 Euro, aber über dem günstigsten Festpreisangebot von 481 Euro.

"Dynamische Stromtarife sind günstiger als die teuren Grundversorgungstarife von Haushalten, die sich noch nie um einen besseren Stromtarif gekümmert haben. Doch auch wer den Aufwand betreibt und einen Teil des Stromverbrauchs in Zeiten mit niedrigen Preisen verschiebt, bezahlt am Ende mehr als in einem günstigen Festpreisangebot", erklärt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Stromkosten im ersten Halbjahr 2026
Dynamischer Stromtarif
Dynamischer Stromtarif optimiert
Örtliche Grundversorgung
Günstigster empfohlener Tarif - mit Bonus
Günstigster empfohlener Tarif - ohne Bonus
Drei-Personen-Haushaltsstrom 645 € 604 € 787 € 481 € 588 €
Drei-Personen-Haushaltsstrom plus E-Auto 862 € 821 € 1.189 € 726 € 889 €

Pendler mit E-Auto profitieren am stärksten

Für E-Auto-Besitzer sind dynamische Stromtarife am interessantesten. Ein Drei-Personen-Haushalt, der ein E-Auto zum Pendeln nutzt, kam in einem dynamischen Tarif im ersten Halbjahr 2026 auf Stromkosten von rund 821 Euro. Im Vergleich zur Grundversorgung (1.189 Euro) ergab sich eine Ersparnis von 368 Euro. Allerdings ist auch in diesem Szenario der Festpreistarif mit 726 Euro noch günstiger.

Die Kosten im dynamischen Stromtarif können noch niedriger werden, wenn gleichzeitig niedrigere zeitvariable Stromnetzgebühren für das E-Auto in Anspruch genommen werden. Diese sind vielerorts aber noch nicht von den Stromnetzbetreibern umgesetzt worden.

"Besonders E-Auto-Fahrer profitieren mit einem dynamischen Stromtarif von den nächtlichen Niedrigpreisen an der Strombörse", sagt Storck. "Doch erst die Kombination aus günstigen Börsenstrompreisen und zeitvariablen Netzentgelten macht dynamische Stromtarife zu Preisführern im Bereich E-Autos."

Wettbewerbliche Festpreistarife unterbieten dynamische Tarife

Der Vergleich zeigt: Die größten Ersparnisse erzielten Verbraucher durch einen Wechsel zu einem günstigen Festpreistarif mit Neukundenbonus.

Auch ohne Neukundenbonus blieben Festpreistarife in den meisten Fällen günstiger als dynamische Tarife. Die Kosten im günstigsten Festpreistarif ohne Bonus lagen für einen Drei-Personen-Haushalt bei 588 Euro und für Pendler mit E-Auto bei 889 Euro. Damit waren die Kosten im ersten Halbjahr 2026 immer noch niedriger als im verbrauchsoptimierten Haushalt mit dynamischen Stromtarif ohne E-Auto. Nur im Szenario mit E-Auto schnitt der dynamische Stromtarif besser ab als der günstigste Festpreistarif ohne Bonus.

Methodik der Analyse

Die Berechnung basiert auf dem BDEW-Standardlastprofil H25. In diesem werden statistische Mittelwerte zur Zeit und Höhe des Stromverbrauchs eines typischen Haushalts angegeben. Es wurde auf einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh angewandt. Die Börsenpreise basieren auf den Day-Ahead-Auktionsergebnissen der EPEX SPOT, wo Strom für den Folgetag viertelstundenweise gehandelt wird.

Untersuchte Szenarien

Basis-Szenario: Dynamischer Tarif ohne Verhaltensänderung entsprechend dem H25-Standardlastprofil und einem Verbrauch von 4.000 kWh pro Jahr.

Flex 15: 15 Prozent des täglichen Verbrauchs (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner) werden aus der Abendspitze (18-22 Uhr) in die drei günstigsten Stunden des Tages verschoben (Gesamtverbrauch 4.000 kWh/Jahr).

Flex 15 + E-Auto: Zusätzlich zum flexibilisierten Haushalt (4.000 kWh/Jahr) wird ein E-Auto mit 2.000 kWh Jahresverbrauch simuliert, der Gesamtverbrauch liegt somit bei 6.000 kWh. Das Fahrzeug lädt nächtlich (22-06 Uhr) in den günstigsten Stunden. Für den dynamischen Stromtarif wurde zusätzlich eine pauschale Stromnetzentgeltreduzierung in Höhe von 75 Euro netto für das erste Halbjahr 2026 eingerechnet (Rabatt für steuerbare Verbrauchseinrichtungen Modul 1).

Verglichene Tarifmodelle

Für den dynamischen Stromtarif wurden Zusatzkosten von 0,731 Cent/kWh netto sowie eine Grundgebühr von 5,03 Euro pro Monat veranschlagt, was den im Juni 2026 günstigsten auffindbaren Tarifkonditionen entspricht. Der Vergleich erfolgt mit dem Bundesdurchschnitt der günstigsten Festpreistarife mit Preisgarantie und einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten mit und ohne Bonus. Bei den Grundversorgungstarifen wurden die monatlichen Durchschnittspreise der rund 800 Strom-Grundversorger in Deutschland berücksichtigt.

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  • Bis zu 850 Euro sparen

    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Sankt Augustin, 53757
    Jahresverbrauch: 4.000 kWh

    Günstigster Tarif: Grünwelt – Strom Easy 12, Kosten im ersten Jahr: 1.085,35 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Sankt Augustin Grundversorgung, Kosten: 1.946,88 Euro

    Einsparung: 861,53 Euro
    (Stand: 07.07.2026)

  • Über 12.000 Tarife im Vergleich

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  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

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