Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Strom: Haushalte würden 6,6 Milliarden Euro sparen

Heidelberg. Der neue britische Premierminister Burnham plant, ab Oktober die Mehrwertsteuer auf Strom für Haushalte abzuschaffen. Welche Auswirkungen hätte dieser Schritt in Deutschland?

Im Vereinigten Königreich beträgt der Mehrwertsteuersatz für Strom derzeit 5 Prozent, in Deutschland sind es 19 Prozent.

Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Strom würde die Haushalte in Deutschland um rund 6,6 Milliarden Euro entlasten. Der Strompreis für Haushalte würde um etwa 5 Cent sinken. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh würde rund 198 Euro sparen. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer Entlastung von 139 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1.500 kWh) mit 74 Euro. Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte würde um rund 16 Prozent sinken.

"Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Strom würde die Haushalte in Deutschland spürbar entlasten. Wahrscheinlich ist ein solcher Schritt hierzulande allerdings nicht – die privaten Verbraucher warten noch immer auf die im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Absenkung der Stromsteuer. Sie wird zwar immer wieder gefordert, wurde bisher aber noch nicht umgesetzt", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Stromsteuersenkung für Haushalte steht noch aus

Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2025 hatten CDU/CSU und SPD vereinbart, die Stromsteuer "für alle" möglichst auf den europäischen Mindestsatz zu senken. Bisher kommt die Senkung jedoch nur dem produzierenden Gewerbe sowie der Land- und Forstwirtschaft zugute.

Die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau hätte geringere Auswirkungen als eine Abschaffung der Mehrwertsteuer. Der Strompreis für Haushalte würde um rund 2 Cent reduziert. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh würde um 93 Euro (brutto) entlastet. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer Entlastung von 65 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1.500 kWh) mit 35 Euro. Die Stromrechnung der Haushalte würde um durchschnittlich rund 7 Prozent sinken.

Methodik

Der verwendete Strompreis entspricht dem durchschnittlichen Haushaltspreis Strom im Juli 2026. Der Stromverbrauch der privaten Haushalte lag laut AG Energiebilanzen zuletzt bei rund 133 Mrd. kWh im Jahr 2024. Für 2025 liegt noch keine endgültige sektorale Haushaltsbilanz vor.