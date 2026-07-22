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Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Strom: Haushalte würden 6,6 Milliarden Euro sparen

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 22.07.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Der neue britische Premierminister Burnham plant, ab Oktober die Mehrwertsteuer auf Strom für Haushalte abzuschaffen. Welche Auswirkungen hätte dieser Schritt in Deutschland?

Im Vereinigten Königreich beträgt der Mehrwertsteuersatz für Strom derzeit 5 Prozent, in Deutschland sind es 19 Prozent.

Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Strom würde die Haushalte in Deutschland um rund 6,6 Milliarden Euro entlasten. Der Strompreis für Haushalte würde um etwa 5 Cent sinken. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh würde rund 198 Euro sparen. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer Entlastung von 139 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1.500 kWh) mit 74 Euro. Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte würde um rund 16 Prozent sinken.

"Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Strom würde die Haushalte in Deutschland spürbar entlasten. Wahrscheinlich ist ein solcher Schritt hierzulande allerdings nicht – die privaten Verbraucher warten noch immer auf die im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Absenkung der Stromsteuer. Sie wird zwar immer wieder gefordert, wurde bisher aber noch nicht umgesetzt", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Stromsteuersenkung für Haushalte steht noch aus

Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2025 hatten CDU/CSU und SPD vereinbart, die Stromsteuer "für alle" möglichst auf den europäischen Mindestsatz zu senken. Bisher kommt die Senkung jedoch nur dem produzierenden Gewerbe sowie der Land- und Forstwirtschaft zugute.

Die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau hätte geringere Auswirkungen als eine Abschaffung der Mehrwertsteuer. Der Strompreis für Haushalte würde um rund 2 Cent reduziert. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh würde um 93 Euro (brutto) entlastet. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer Entlastung von 65 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1.500 kWh) mit 35 Euro. Die Stromrechnung der Haushalte würde um durchschnittlich rund 7 Prozent sinken.

Methodik

Der verwendete Strompreis entspricht dem durchschnittlichen Haushaltspreis Strom im Juli 2026. Der Stromverbrauch der privaten Haushalte lag laut AG Energiebilanzen zuletzt bei rund 133 Mrd. kWh im Jahr 2024. Für 2025 liegt noch keine endgültige sektorale Haushaltsbilanz vor.

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    So haben wir gerechnet

    Wohnort: Sankt Augustin, 53757
    Jahresverbrauch: 4.000 kWh

    Günstigster Tarif: Grünwelt – Strom Easy 12, Kosten im ersten Jahr: 1.085,35 Euro
    Grundversorgungstarif: Stadtwerke Sankt Augustin Grundversorgung, Kosten: 1.946,88 Euro

    Einsparung: 861,53 Euro
    (Stand: 07.07.2026)

  • Über 12.000 Tarife im Vergleich

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  • Eine eingeschränkte Preisgarantie begrenzt sich auf den Energiekostenanteil sowie die Netznutzungsentgelte, nicht aber auf sämtliche Steuern, Abgaben und Umlagen. Bei Änderungen von Steuern, Abgaben oder Umlagen können die Preise entsprechend angepasst werden.

    Im Gegensatz dazu gibt es die vollständige Preisgarantie, in der auch Umlagen und Abgaben enthalten sind. Nur Änderungen der Mehrwert- und der Stromsteuer dürfen direkt weitergegeben werden.

    Weniger umfassend als die eingeschränkte Preisgarantie ist die „Energiepreisgarantie“: Hier wird nur der Energiekostenanteil des Gesamtpreises garantiert. Änderungen bei Netzentgelten oder im Bereich der Steuern und Abgaben können vom Anbieter direkt weitergegeben werden.

  • 1 Kilowattstunde (kWh) Strom kostet durchschnittlich knapp 38 Cent. Das ist jedoch nur ein grober Schätzwert. Wichtig zu beachten: Die meisten Stromversorger geben einen „Arbeitspreis“ in Cent pro Kilowattstunde (kWh) an. Hinzu kommt noch ein monatlicher fester Grundpreis, der unabhängig vom Verbrauch berechnet wird.

    Wer ermitteln möchte, was 1 Kilowattstunde (kWh) bei einem Stromversorger kostet, muss diesen Grundpreis berücksichtigen. Der jährliche Stromverbrauch wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und das Ergebnis mit dem jährlichen Grundpreis addiert. Anschließend wird das Ergebnis durch den jährlichen Stromverbrauch in kWh dividiert. Das Ergebnis sind die effektiven Kosten pro 1 Kilowattstunde (kWh) Strom.

  • Wer noch nie gewechselt hat, wird vom sogenannten Grundversorger beliefert. Dabei handelt es sich um das örtliche Stromversorgungsunternehmen, beispielsweise die Stadtwerke.

    Wenn Sie auch noch nie den Tarif bei diesem Stromversorger gewechselt haben, werden Sie zu den Bedingungen der Grundversorgung beliefert.
    Die Grundversorgung kann kurzfristig gekündigt werden - das übernimmt der neue Stromanbieter für Sie.

  • Die allermeisten Stromtarife haben einen einheitlichen Preis pro Kilowattstunde, der unabhängig von der Tageszeit ist. Darauf sind auch die meisten Stromzähler ausgelegt. Es gibt Stromtarife, bei denen der nachts verbrauchte Strom zwischen 10 und 20 Prozent günstiger ist. Dafür ist ein Doppeltarifzähler notwendig. Das lohnt sich vor allem für Verbraucher mit Nachtspeicherheizungen.

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