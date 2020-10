Umweltbundesamt hält EU-Klimaziel von 60 Prozent für machbar

Das Umweltbundesamt pocht auf eine schnelle Reform des CO2-Preises in der EU und mehr Klimaschutz im Verkehrs- und Gebäudebereich. So könne der Treibhausgas-Ausstoß der EU bis 2030 um mindestens 60 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden, teilte die Behörde am Mittwoch mit.