Strom und Gas: Größte Wechsel-Ersparnis in Thüringen

Heidelberg. Die Preise für Strom und Gas sinken deutlich, gleichzeitig steigt die Ersparnis beim Wechsel des Energieversorgers auf ein neues Rekordhoch. Trotz Preisbremse kann ein Musterhaushalt je nach Bundesland zwischen 800 und 1.657 Euro sparen. Spar-Spitzenreiter ist Thüringen, am geringsten fällt die Ersparnis in Bremen aus. Das zeigt eine Bundesland-Auswertung des Vergleichsportals Verivox.

Gaswechsel: Haushalte in Thüringen, Bayern und NRW sparen über 900 Euro

In Thüringen ist das Sparpotenzial beim Wechsel des Gasanbieters derzeit am höchsten. Haushalte sparen hier mit einem Wechsel aus der Grundversorgung in einen günstigen Tarif durchschnittlich 968 Euro jährlich ein. Auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen liegt die Ersparnis über 900 Euro pro Jahr. Die geringste Ersparnis erzielen die Einwohner Bremens (370 Euro). Es folgen Brandenburg (681 Euro) und Berlin (720 Euro).

Stromwechsel: Ersparnis in Thüringen, Rheinland-Pfalz und Hessen besonders hoch

Am höchsten ist die Ersparnis beim Wechsel des Stromanbieters mit 689 Euro ebenfalls in Thüringen. Wer sich in Rheinland-Pfalz aus der Grundversorgung verabschiedet, spart jährlich 634 Euro, in Hessen 617 Euro. Am geringsten fällt die Ersparnis in Bremen (430 Euro), Hamburg (486 Euro) und Schleswig-Holstein (522 Euro) aus.

"Die Energiekrise hinterlässt massive Preisunterschiede bei den Tarifen. Während vor allem Grundversorger oft sehr langfristig Strom und Gas einkaufen und daher noch immer mit den hohen Preisen der Krise zu kämpfen haben, orientieren sich Versorger bei Neukundentarifen an den aktuell günstigen Marktpreisen”, so Thorsten Storck. Energieexperte bei Verivox.

Preisunterschiede groß wie nie

Daher gibt es zwischen den Energieversorgern so große Preisunterschiede wie nie. Aktuell beträgt das Preisgefälle zwischen der lokalen Grundversorgung und dem günstigsten verfügbaren Tarif unter Berücksichtigung der Preisbremsen gut 30 Prozent. Lag die durchschnittliche Ersparnis eines Musterhaushalts jahrelang bei rund 540 Euro bei Gas und 360 Euro bei Strom, können viele Haushalte derzeit nahezu doppelt so hohe Ersparnisse erzielen.

"Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die extremen Preisunterschiede für sich nutzen. Wer jetzt vergleicht und wechselt, sichert sich die günstigen Preise bis in das nächste Jahr", sagt Thorsten Storck.

Methodik

Für die Auswertung wurden die Strom- und Gaspreise der Grundversorgung mit den günstigsten, verfügbaren Tarifen mit verbraucherfreundlichen Bedingungen verglichen und so die durchschnittliche Wechselersparnis ermittelt. Bei Gas wurde ein jährlicher Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden zugrunde gelegt, bei Strom ein jährlicher Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden. Die Preisbremsen wurden berücksichtigt.