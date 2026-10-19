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Netzentgelte für Strom und Gas steigen 2027 leicht an – große regionale Unterschiede

Lundquist Neubauer
Lundquist Neubauer

Stand: 19.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Zum Jahreswechsel 2027 müssen sich Haushalte in Deutschland auf höhere Energiekosten einstellen. Sowohl die Strom- als auch die Gasnetzentgelte steigen im bundesweiten Durchschnitt an. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Vergleichsportals Verivox auf Basis der bisher veröffentlichten Daten der Verteilnetzbetreiber.

Gasnetzkosten verteuern sich um 3 Prozent

Die Gasnetzentgelte steigen 2027 im Bundesschnitt um rund 3 Prozent. Für eine Familie im Einfamilienhaus mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh entstehen dadurch rechnerische Mehrkosten in Höhe von rund 19 Euro brutto jährlich.

Bei der Kostenentwicklung gibt es jedoch deutliche regionale Unterschiede. Überdurchschnittlich stark steigen die Gasnetzentgelte in Berlin (+8 Prozent bzw. +38 Euro) und in Hamburg (+7 Prozent bzw. +35 Euro) sowie in Rheinland-Pfalz und Brandenburg (jeweils 4,4 Prozent bzw. +27 Euro / +23 Euro). In Sachsen (-0,7 Prozent bzw. -5 Euro) und Thüringen (-0,5 Prozent bzw. -3 Euro) sinken die Gasnetzgebühren leicht.

"Der Gasverbrauch in Deutschland ist seit dem Wegfall des russischen Pipeline-Gases im Jahr 2022 deutlich zurückgegangen, so dass sich die Netzkosten auf weniger Kilowattstunden verteilen. Das lässt die Gasnetzentgelte tendenziell ansteigen," sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

Starke Gaspreiserhöhungen sind absehbar

Neben den steigenden Gasnetzentgelten sorgen aber auch die seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegenen Großhandelspreise für Preisdruck. Sie sind seit Februar 2025 um rund 5 Cent (netto) pro Kilowattstunde in die Höhe geschossen, was einem Preisanstieg von rund 140 Prozent entspricht.

"Die Steigerung der Gasnetzgebühren wird im Vergleich zu den explodierten Großhandelspreisen geringen Einfluss auf die Heizkostenentwicklung der Haushalte in Deutschland haben. Wir erwarten zum Jahreswechsel flächendeckende Preiserhöhungen, in denen die Gasversorger die höheren Beschaffungskosten an ihre Kunden weitergeben. Sie werden sich je nach aktuellem Tarif zwischen 10 und 20 Prozent bewegen. Wer ein Einfamilienhaus beheizt, muss mit Mehrkosten von bis zu 500 Euro rechnen", sagt Thorsten Storck.

Stromnetzentgelte steigen zum Jahreswechsel um rund 2 Prozent

Trotz milliardenschwerer staatlicher Zuschüsse steigen auch die Stromnetzentgelte zum Jahreswechsel bundesweit um durchschnittlich 1,9 Prozent. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden bedeutet das rechnerische Mehrkosten von rund 8 Euro brutto.

Ein Grund für die steigenden Netzgebühren ist der sinkende Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzkosten. Während der Bund im Jahr 2026 noch 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereitstellt hatte, sind für 2027 noch 5,525 Milliarden Euro vorgesehen. Das entspricht einem Rückgang um 15 Prozent.

Bis zu 52 Euro mehr: Stromnetzgebühren steigen in zwölf Bundesländern

Die jährlichen Stromnetzgebühren steigen zum Jahreswechsel bundesweit von durchschnittlich 428 Euro auf 436 Euro brutto. Die regionalen Unterschiede sind erheblich.

Am stärksten steigen die Netzgebühren in Hamburg. Dort erhöhen sich die jährlichen Kosten bei einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden um durchschnittlich 9 Prozent bzw. 52 Euro brutto. Dahinter folgen das Saarland (+8 Prozent bzw. +38 Euro) und Berlin (+8 Prozent bzw. +33 Euro). Auch in Bremen fällt der Anstieg mit 29 Euro (+8 Prozent) überdurchschnittlich hoch aus.

Die stärksten Entlastungen gibt es dagegen in Thüringen (-3 Prozent, -11 Euro) und Nordrhein-Westfalen (-1 Prozent, -5 Euro). Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Brandenburg sinken die Netzgebühren leicht.

"Der staatliche Milliardenzuschuss verhindert einen deutlich stärkeren Anstieg der Stromnetzgebühren. Weil der Bund im kommenden Jahr aber weniger Geld bereitstellt, steigen die Entgelte vielerorts wieder", sagt Thorsten Storck.

Ostdeutsche Bundesländer profitieren von sinkenden Netzgebühren

Während die jährlichen Stromnetzentgelte in den alten Bundesländern durchschnittlich um 10 Euro auf rund 445 Euro brutto steigen, gehen sie in den neuen Bundesländern um durchschnittlich 3 Euro auf rund 386 Euro brutto zurück.

Die höchsten Netzgebühren werden künftig in Hamburg mit durchschnittlich 613 Euro brutto pro Jahr fällig, gefolgt vom Saarland mit 530 Euro. Am niedrigsten fallen sie in Mecklenburg-Vorpommern mit 335 Euro aus. Damit beträgt der Unterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten Bundesland rund 278 Euro pro Jahr.

"Wie hoch die Netzgebühren ausfallen, hängt auch von den Kosten für den Ausbau und Betrieb der regionalen Stromnetze ab. Seit 2025 werden zudem Regionen entlastet, in denen besonders viel Wind- und Solarstrom erzeugt wird. Die dadurch entstehenden hohen Netzkosten werden nicht mehr allein von den Haushalten vor Ort getragen, sondern auf alle Stromverbraucher in Deutschland verteilt", sagt Thorsten Storck.

Methodik

Verivox hat die vorläufigen Strom- und Gasnetzentgelte für das Jahr 2027 ausgewertet, die von den Netzbetreibern ab Mitte Oktober veröffentlicht werden. Die bis dato ausgewerteten Stromnetzbetreiber decken 84 Prozent aller Haushalte in Deutschland ab. Beim Gas liegt die Abdeckung bei 81 Prozent. Die Durchschnittswerte wurden durch eine Gewichtung nach der Anzahl der Haushalte im jeweiligen Verteilnetzgebiet ermittelt.

Netznutzungsentgelte werden für den Ausbau und die Instandhaltung der Leitungen erhoben. Auch die Kosten für Zählerinstallation, Ablesung und Abrechnung sind darin enthalten. Sie werden von den Verbrauchern im jeweiligen Verteilnetz gemeinsam getragen. Die Netzentgelte machen rund ein Viertel des Strompreises und ein Fünftel des Gaspreises aus. Ob und in welchem Umfang steigende Gebühren zu höheren Verbraucherpreisen führen, hängt vom jeweiligen Versorger ab. Neben den Netzgebühren beeinflussen auch die Beschaffungskosten sowie Steuern, Abgaben und Umlagen den Strom- und Gaspreis.

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